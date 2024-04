Santi Coch: llegenda eterna al Nou Estadi

Santi Coch guardarà eternament la porta 8 del Nou Estadi Costa Daurada. Ahir, l’històric exjugador i extècnic grana va tancar un cap de setmana d’homenatges trepitjant de nou la gespa del Nou Estadi Costa Daurada. Coch va estar acompanyat pels seus dos nets, que lluïen orgullosos la samarreta que va dur el seu avi durant 528 partits. L’afició del Nàstic va fer una gran ovació per al seu històric gladiador que, amb els seus nets, va fer el servei d’honor del duel contra el Fuenlabrada.

Coch va rebre ahir un homenatge per tota una vida dedicada al Nàstic. Amb 528 partits repartits entre 17 temporades, 11 d’aquestes com a capità, és el jugador que més ha portat la samarreta grana en tota la història del club. A més, quan va penjar les botes, va continuar a l’entitat grana des de la banqueta, ja que va ser entrenador del futbol base, del filial, la Pobla de Mafumet, i també va formar part de més d’un cos tècnic. Sobre la gespa va lluir el 3 i el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, va regalar-li com a obsequi la samarreta amb el seu número, per després fondre’s en una emotiva abraçada sota l’ovació del Nou Estadi Costa Daurada.

Santi Coch va realitzar el servei d'honor abans del Nàstic- Fuenlabrada.Gerard Martí

El darrer dissabte, Santi Coch va rebre un altre homenatge en un acte privat amb els seus familiars i també amics i excompanys. La porta 8 llueix un cartell amb la seva figura i el nombre de partits disputats amb la samarreta grana, un honor que comparteix amb Valero Serer, el màxim golejador de la història del Nàstic. En aquell acte no hi va faltar ningú, també hi va assistir l’exentrenador grana Vicente Moreno. Ahir, tant aficionats que el van veure com a jugador, com els que mai ho havien fet, van aplaudir a tota una llegenda grana.