El Nàstic vol tornar a guanyar al Nou Estadi contra un Fuenlabrada tocat

La victòria contra la Ponferradina va donar un nou impuls al Nàstic tan anímicament com a la classificació, perquè deixa enrere un rival directe i manté l’equip en la disputa per l’ascens directe. Els grana van trencar una dinàmica de tres partits sense sumar-ne de tres i esperen aprofitar aquesta empenta per tornar a guanyar al Nou Estadi Costa Daurada.

El Nàstic ha sigut, durant tota la temporada, el millor local de la categoria, però, en els últims mesos s’ha convertit en una tasca pendent. De fet, l’última vegada que va guanyar davant l’afició va ser contra el Real Unión, fa quatre partits. Des de llavors, els grana han sumat dues derrotes i un empat i volen tallar de soca-rel diumenge a les 16 hores contra un Fuenlabrada tocat després de sumar dues derrotes consecutives.

L’equip madrileny va ser el primer que va aconseguir guanyar el Nàstic aquesta temporada. Els grana es van avançar amb un gran gol de Borja Martínez, però el conjunt entrenat per Carlos Martínez només va necessitar cinc minuts tràgics per remuntar el duel i posar el 2-1 definitiu amb dos gols de Fer Ruiz, un de córner i l’altre rematant una centrada lateral. De fet, les remuntades i el joc directe són els dos trets diferencials de l’estil dels madrilenys.

El Fuenlabrada és un equip combatiu que vol arrossegar als seus rivals al seu terreny amb un joc interromput en el qual triomfa l’estil directe. Les centrades laterals i les jugades d’estratègia són la seva especialitat per perforar la porteria del rival i, en aquest sentit, en destaquen jugadors com Fer Ruiz, amb sis gols, i també el central Manu Lama, amb quatre.

El jove jugador, fill del periodista Manolo Lama, aprofita els seus 1,92 metres d’alçada per imposar-se en els córners. El més destacat és Sergio Benito. El davanter és l’actual pitxitxi de l’equip amb 7 gols i destaca per la seva capacitat de remat, que el converteix tant en un habilitador amb bones centrades com en un perill en la mitjana distància.

L’equip de Carlos Martínez no arriba en la millor de les dinàmiques. En els darrers tres partits ha sumat un empat i dues derrotes consecutives, l’última va tornar a encendre les alarmes als madrilenys. Perdre per 1-2 contra el Sabadell a l’estadi Fernando Torres va deixar a l’equip a cinc punts del descens, així que, malgrat ser onzè amb 38 punts, arribaran amb exigències al Nou Estadi Costa Daurada perquè una nova derrota els podria deixar a un pas de l’abisme.

Dani Vidal afrontarà el partit amb les baixes de David Concha, Óscar Sanz i Marc Álvarez. Aquest últim ja es troba en la darrera fase de la recuperació i, fins i tot, ja ha treballat amb els companys.