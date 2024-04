Música, una paellada popular i l’homenatge a Santi Coch, diumenge

El Nàstic de Tarragona ja prepara un seguit d’activitats per amenitzar la jornada de diumenge. El duel és a les 16 hores, però la festa als voltants del Nou Estadi Costa Daurada encetarà ben aviat, a les 13h, amb la rumba del grup tarragoní Vergüenza Ajena. A la música la seguirà una paellada popular a càrrec del Bar de l’Estadi amb beguda inclosa per 7 euros. També hi haurà jocs per als més joves de la mà de Deluxe Producciones, així com circuits d’habilitats i jocs amb pilota dirigits pels entrenadors del Planter Grana.

D’altra banda, abans de l’inici del partit el Nàstic també farà un homenatge a Santi Coch. El mític jugador grana és el que més partits ha disputat amb la samarreta del club amb un total de 528 en 17 temporades. A més, el de Vimbodí i Poblet també compartirà l’honor amb Valero Serer de tenir una porta amb el seu nom. Aquesta serà la 8, que es troba a l’accés de Tribuna.

Abans del partit, Santi Coch tornarà a trepitjar la gespa del Nou Estadi per rebre una ovació de tota l’afició grana. Coch és una figura important en la història del club i Dani Vidal també li va voler fer un homenatge particular aquesta temporada. El tècnic va posar el nom de Santi Coch a la jugada assajada que va donar els tres punts al camp del Teruel i va situar al Nàstic líder per primera vegada.