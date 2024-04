El Juvenil A del Nàstic, llançat cap a Divisió d’Honor

El Juvenil A del Nàstic de Tarragona encara el tram final de vuit partits de lliga amb l’ascens a la Divisió d’Honor entre cella i cella. De fet, els joves entrenats per Àlex Accensi van llançats cap al retorn a la màxima categoria juvenil un any després del descens a Lliga Nacional. Del grup català pugen els dos primers classificats i el Nàstic és tercer, amb 46 punts, a tres del Barça B que no pot pujar en tant que el seu equip A ja és a Divisió d’Honor. Els grana tenen un coixí de vuit punts respecte a l’Europa i el Martinenc, els dos equips que també opten a l’ascens.

El club grana va fer una aposta ferma per mantenir Àlex Accensi i aquesta ha donat resultats perquè el tècnic ha mantingut l’equip en la lluita per l’objectiu de l’ascens durant tota la temporada. Accensi va destacar que el seu avantatge és conèixer bé la plantilla: «Mantenim sis jugadors de tercer any que vaig entrenar la darrera temporada, a més, ha pujat un bloc de joves del 2006 que eren els que entrenava tot just abans de pujar al Juvenil A. Són jugadors que conec molt, tenim molta confiança i coneixen el meu estil, això ha sigut un avantatge». A més, el tècnic va destacar que la plantilla és «curta, de 16-17 jugadors,» i va remarcar l’ajuda de jugadors del Juvenil B que entren en dinàmica de l’A com Nico Betancourt, Oriol Subirats i Edward Wester, entre altres.

Formar amb ADN Nàstic

Tot i que el Nàstic ha de competir per tornar a Divisió d’Honor, l’equip també té una funció formativa per a les futures perles grana. Per formar un jugador per tenir «perfil Nàstic» s’ha de tenir com a referència el primer equip perquè «el joc dels de Dani Vidal és el màxim exponent».

En aquest sentit, Accensi va definir l’ADN grana com «jugadors molt sacrificats, amb un gran treball defensiu i verticals en atac». De fet, quan descriu el joc del seu equip destaca que «som un equip incisiu que aprofita la nostra velocitat per fer mal amb jugades verticals. A més, ens agrada fer pressions altes i condicionar al rival».

Per aconseguir portar aquest estil al màxim nivell i dominar altres registres, Accensi va destacar que «necessitem perfils de jugadors dotats físicament i amb gran mentalitat, i això és en el que més treballem. Per una part, fem tres sessions per setmana de treball físic per adaptar el cos dels joves i, d’altra banda, incidim en la mentalitat».

En aquest darrer sentit, la presència de jugadors de la casa al primer equip com Pol Domingo i Marc Montalvo, entre altres, són «el mirall perfecte en el qual els meus jugadors s’han de veure reflectits». Pel que fa a referents de la casa, Àlex Accensi també té el seu: «Dani Vidal ha passat per totes les categories del futbol base i ha creat un grup de treball de la casa que dedica moltes hores de feina perquè l’equip creixi».

El Juvenil A treballa en el dia a dia i juga els partits a la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona. El canvi va arribar a mitja temporada i Àlex Accensi va assenyalar que «és un luxe. Pràcticament és com un canvi d’esport».

El bloc

El Nàstic és l’equip més letal a l’atac i té el pitxitxi de la categoria, Jan Virgili, amb 14 gols. Accensi el descriu com «un jugador amb facilitat en els mà a mà i amb bona definició». El segueix Pau Ortega amb 8, el capità, «un jugador madur, capaç de tirar-se l’equip a l’esquena i hàbil tant amb la pilota com sense».

En la línia defensiva, Jofre Nel·lo és el jugador amb més minuts i Pol Moreno destaca per ser un lateral amb «molta entrega en atac i en defensa». Amb tot, Accensi subratlla «la força del grup» com la clau d’una gran temporada que es vol concretar amb el retorn a Divisió d’Honor.