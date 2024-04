El Nàstic és un dels equips del grup més fiables com a visitant

El Nàstic va trencar la sequera de victòries amb un contundent triomf al camp de la Ponferradina. Els grana van executar un partit treballat. Els de Dani Vidal van saber corregir uns deu primers minuts grisos, dominar l’esfèric, i aprofitar les seves oportunitats per tancar el duel amb solidesa en un ambient hostil.

Aquest paper és un dels que millor ha assumit aquesta temporada el Nàstic. De fet, amb la victòria de diumenge, els tarragonins sumen set partits consecutius sense perdre lluny del Nou Estadi Costa Daurada. L’últim que va acabar en derrota va ser el 3 de desembre al camp de l’Unionistas. Des de llavors, el Nàstic sempre s’ha mostrat superior o ha sabut defensar el seu avantatge amb contundència.

En el cas del duel contra la Ponferradina, el Nàstic va tenir les dues fases. Els grana es van recompondre d’uns deu primers minuts obscurs amb l’habilitat d’Álex Mula fins que, a la segona meitat, el domini es va concretar amb el 0-1. Com que no va matar el duel, Dani Vidal va moure fitxa per posar l’autobús. La capacitat de lluita dels jugadors sumada a l’aparició d’Alberto Varo en els moments clau van portar els tres punts a casa. De fet, així és com l’equip va poder vèncer als camps més durs de la categoria com el del Celta Fortuna i l’Arenteiro.

D’altra banda, també s’ha mostrat fiable i contundent amb les victòries contra la Real Sociedad B i l’SD Logroñés. Els únics partits més dubtosos fora de casa van ser contra el Cornellà i el Sestao River i, en tots dos, els grana van saber rascar un punt.

Aquesta bona dinàmica fora de casa els col·loca en el top 5 dels millors visitants amb 25 punts aconseguits de 45 possibles, només per darrere del Deportivo, el Barça i el Celta. Els dos primers són els únics que superen els grana a la classificació.

Més que tres punts

Els grana van sumar tres punts i el gol average amb la Ponferradina, el que els allunya a quatre del cinquè classificat, a sis del sisè i col·loca al Nàstic en una posició en la qual, segons Dani Vidal, «no renunciem a res. Queden vuit partits i arribarem a l’últim mes amb opcions a tot».