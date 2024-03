El Nàstic ressuscita al Toralín (0-1)

I al tercer partit, el Nàstic va ressuscitar. El conjunt de Dani VIdal va tornar a mostrar un estil guerrer en el qual van haver d'aixecar-se d'uns primers deu minuts més que grisos per acabar dominant la Ponferradina en defensa, al mig del camp i en atac. Els apòstols Álex Mula i Marc Fernández van protagonitzar el gol del Nàstic amb una gran centrada lateral i, finalment, el partit el va tancar Sant Alberto Varo que, lesionat del genoll, va aturar l'inaturable per mantenir el resultat i emportar-se uns tres punts importantíssims per al Nàstic que es manté a la lluita pel lideratge i s'allunya del cinquè classificat.

Dani Vidal va plantejar un partit de múscul per aprofitar les oportunitats i, per aquest motiu, va donar-li una oportunitat a Montalvo com a parella de Borja Martínez i va completar el trident ofensiu amb la potència de Jaume Jardí en el remat, la capacitat de lluita de Marc Fernández i la qualitat d'Álex Mula. El pla era deixar el protagonisme per a la Ponferradina i aprofitar les oportunitats.

Amb tot, l'execució va ser dolenta en els primers minuts. Els grana van tenir una mala arrencada en el partit, semblava que el canvi d'hora els havia enxampat desquadrats i la Ponferradina ho va aprofitar per plantar-se davant d'Alberto Varo en dues ocasions ben clares. La primera la va tenir Yeray al minut quatre. Carrique va trobar un forat enorme a la banda esquerra. Joan Oriol havia perdut la posició per donar un cop de mà al centre i Mula va agafar el paper de cobrir la banda, però no va arribar i va permetre la centrada. Aquesta, rasa, va arribar als peus de Yeray a pocs passos de l'àrea petita i, malgrat la quantitat de samarretes grana, l'extrem de la Ponferradina estava completament sol. Per sort, la definició no va ser la correcta i, en l'intent de buscar un tir a l'escaire, la pilota va sortir fora. Aquest era el primer avís, però el segon va arribar pocs minuts després. En un servei de porteria, el Nàstic es va entossudir per treure la pilota jugada en curt quan la Ponferradina havia plantejat una pressió molt elevada. D'aquesta manera, el servei de porteria va acabar en un regal a Yuri que, tot sol a la frontal, va enviar la pilota fora. En menys de deu minuts, el conjunt local ja havia pogut avançar-se en el marcador fins en dues ocasions.

Després d'un primer tram de partit per oblidar, el Nàstic, per fi, va començar a funcionar. La primera ocasió grana va ser per Jaume Jardí. L'extrem reusenc va trobar un espai a la frontal de l'àrea i no va dubtar a rematar amb l'esquerra un xut ras, però potent. Prieto va aturar l'esfèric amb la pilota i Pablo Fernández, per ben poc, no va poder rematar el refús. El Nàstic necessitava que la Ponferradina tremolés i Jaume Jardí era el més atrevit per aconseguir-ho.

El partit es va estabilitzar. Un cop les primeres estocades van ser errades, la lluita va passar al mig del camp amb els dos equips disputant-se la possessió. El Nàstic s'havia reorganitzat en defensa i les centrades laterals i passades a l'esquena que provava la Ponferradina es trobaven sempre a Trigueros o Nacho.

Poc a poc, el Nàstic començava a trencar la defensa rival per la banda d'Álex Mula. L'extrem va trobar un forat per l'esquerra, però va dubtar massa en el remat en arribar a l'àrea rival i un defensa va interceptar el remat. Poc després, aquestes tímides internades van convertir-se de nou en ocasions clares. Com no podia ser d'una altra manera, el protagonista va tornar a ser Jardí que aquesta vegada va buscar l'escaire i Prieto va haver de volar per aturar el gol. D'aquesta manera, el Nàstic va arribar al descans amb millors sensacions després de recompondre's d'uns primers minuts grisos.

A la represa, els de Dani Vidal no van repetir els errors i van sortir amb l'impuls necessari per sorprendre el conjunt de Juanfran García. Álex Mula va tornar a ser decisiu. L'extrem va veure el forat i, des del vèrtex de l'àrea, va executar una centrada enverinada cap al segon pal. L'esfèric va botar i els dos centrals de la Ponferradina se la van empassar. D'aquesta manera, la pilota es va filtrar cap a Marc Fernández que, murri, es va colar entre els dos centrals per rematar a plaer tot sol davant el porter i posar el 0-1. De tenir 10 minuts dolents a la primera meitat, a arreglar el duel en deu minuts al segon duel.

Amb el marcador en contra, la Ponferradina va haver de fer un pas endavant en el Toralín i Dani Vidal va contestar donant entrada Ander Gorostidi per formar un trivot al mig del camp per guanyar el control. Els de Juanfran García buscaven l'empat amb centades laterals, però es trobaven un mur format entre Trigueros, Nacho i Pol Domingo per la dreta totalment infranquejable. A més, al mig del camp hi havia un cordó de seguretat que liderava un molt millorat Marc Montalvo. I si el rival arribava a superar tots dos murs, encara havia de guanyar Alberto Varo, que es va mostrar una vegada més excel·lent, tot i que va acabar patint amb molèsties en el genoll dret.

Amb el pas dels minuts, el Nàstic va optar per tancar el duel amb un joc guerrer. Els grana buscaven que el temps passés interrompent el joc, per posar nerviosa a una Ponferradina necessitada davant de la seva afició. Era un joc arriscat, però va sortir bé. Fins i tot, els grana podrien haver tingut un final de partit més plàcid si Godoy hagués aprofitat una errada defensiva greu de la Ponferradina, però la definició amb l'exterior i buscant el globus al porter va ser errada. El Nàstic va acabar el duel amb sis defenses, amb Dufur sobre el camp i Tirlea més avançat i amb un Godoy molt encertat que va treure de polleguera als jugadors de la Ponferradina.

Sant Alberto Varo va haver d'aparèixer als minuts de descompte i, malgrat estar lesionat, va aturar l'inaturable per mantenir el 0-1.

El Nàstic s'emporta els tres punts del Toralín per mantenir-se en la lluita contra un Deportivo inaturable i deixa encara més enrere el quart i cinquè classificat, la Ponferradina i el Celta Fortuna.