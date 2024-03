El Nàstic vol ressorgir contra la Ponferradina en un duel de necessitats

El Nàstic s’enfronta a la Ponferradina el Diumenge de Resurrecció amb la intenció clara de revertir la dinàmica negativa que ha assolat l’equip en les últimes setmanes. Els dos clubs han recorregut el mateix camí com a penitents aquesta temporada. Tant el Nàstic com la Ponferradina han viscut a la part alta durant gran part del curs. Són equips que reben molt pocs gols i que tenen dificultats per generar i es troben en una ratxa negativa de resultats. També comparteixen necessitats, perquè, després de perdre el darrer diumenge, els dos clubs necessiten tres punts per no despenjar-se de la lluita pel lideratge.

La Ponferradina torna a l’estadi del Toralín amb novetat a la banqueta. Juanfran García va agafar les regnes de l’equip després que l’empat a zero contra el Lugo va ser suficient per fer fora Íñigo Vélez. García va debutar amb derrota contra el Tarazona en un partit dur i marcat pel desencert visitant i, diumenge, s’estrenarà davant la seva afició. Aquesta és la segona vegada que Juanfran García entrena l’equip. L’entitat del Bierzo va confiar en el tècnic valencià per assolir permanència a Segona Divisió, però la seva entrada no va ser suficient. Ara, torna a l’entitat en el tram final de lliga per recuperar l’equip.

De la mateixa manera que el Nàstic, la Ponferradina també té problemes amb el gol. En els darrers partits, els de Castella i Lleó han patit una falta de capacitat de generar perill. De fet, sumen 319 minuts sense trobar porta, és a dir, tres partits sense marcar i, el darrer gol, va ser en la derrota per 2-1 contra el Fuenlabrada. Això no és per manca de talent. La Ponferradina té jugadors amb molta experiència. Més enllà de Yuri, durant el mercat d’hivern s’han reforçat amb Samuele Longo, que compta amb més de cent partits entre Primera i Segona Divisió i també Borja Valle, que ha disputat més de 200 partits en categories professionals. Això sí, les lesions dels extrems Josep Cerdà i Raúl Dacosta han fet que la el conjunt del Bierzo perdi profunditat.

Que estigui en mala dinàmica no significa que sigui un equip assequible. La Ponferradina és el segon equip que menys gols encaixa, només per darrere del Nàstic. I malgrat la mala dinàmica, va aconseguir rascar punts en els difícils camps del Celta Fortuna i la Cultural Leonesa. A més, els del Bierzo no perden al Toralín des del 26 de novembre contra el Tarazona. Curiosament, també hi ha un paral·lelisme en aquesta narrativa perquè, de la mateixa manera que l’Unionistas amb el Nàstic, el Tarazona ha guanyat els dos partits amb eficiència contra la Ponferradina.

Dani Vidal viatja a Ponferrada amb les noves baixes de David Concha i Alan Godoy.