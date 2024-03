Dani Vidal: «El nostre rival a batre som nosaltres mateixos»

Dani Vidal ha comparegut aquest Dijous Sant en la roda de premsa prèvia a la trentena jornada de campionat a Primera Federació. Els grana, que sumen tres partits consecutius sense conèixer la victòria, visiten un dels fortins de la categoria, el Toralín, la casa d'una Ponferradina que, davant dels seus aficionats només ha perdut dos partits: davant el Tarazona, i contra la Cultural Leonesa. Per tant, el Nàstic visita un dels camps més complicats del grup aquest diumenge a partir de les 12 hores.

Dani Vidal ha destacat en roda de premsa que el seu equip ha de competir amb ells mateixos i no centrar-se en un rival: «L'únic equip a batre per a nosaltres som nosaltres mateixos. És el que podem controlar» ha afirmat el tècnic abans de continuar la seva explicació: «Hem de tractar de millorar nosaltres mateixos. Hi ha molts equips a la zona alta, nosaltres estem on volem estar, hi hem estat pràcticament tota la temporada i és de valorar la línia de l'equip» ha tancat.

L'entrenador grana ha volgut donar importància al partit d'aquest diumenge, però ha recordat que són tres punts més: «És un partit més. Importantíssim com tots els que hem jugat. Però a l'últim tram de temporada cada vegada hi ha menys marge d'error. No deixa de ser un partit més contra un molt bon equip i necessitarem estar al nostre màxim nivell» ha declarat.

Per a treure un resultat positiu de Ponferrada, el Nàstic, tal com ha declarat Vidal, haurà de donar el màxim: l'entrenador ha analitzat el que necessitarà l'equip al Toralín: «La línia de l'equip a domicili està sent regular i molt bona durant tota la temporada i hem de continuar així. Ser intensos, agressius, pressionar i voler la pilota. També cal millorar les coses que van faltar la setmana passada que ens vam acostar en diverses ocasions a porteria, però ens va faltar finalitzar les accions.»

Preguntat per la igualtat a la part alta de la classificació, el tècnic tarragoní no s'ha mostrat sorprès: «És habitual en una lliga tan igualada veure diversos equips en pocs punts. Costa molt guanyar i és difícil veure un club agafant un gran marge a la classificació»

El Nàstic suma tres partits consecutius sense sumar de tres, però Vidal ha volgut restar importància al mal moment i ha repassat els partits: «Portem tres jornades sense guanyar, però venim de fer un gran partit contra el Dépor, una molt bona segona part a Cornellà i l'altre dia vam fer moltes coses bé. Hem fet autocrítica del que hem fet malament, en som conscients i estic segur que davant la Ponferradina es veurà» ha afirmat.

El tarragoní també ha aprofundit en el seu anàlisi del rival: «La Ponfe té una gran plantilla, però té aspectes positius i negatius. L'equip va canviar d'entrenador fa tan sols 10 dies, i això pot ser positiu o negatiu: negatiu perquè no ha gaudit d'hores de treball per implantar els seus matisos i sistemes de joc, i positiu perquè els canvis d'entrenador sovint activen algunes alertes en els jugadors. Nosaltres hem de controlar les seves individualitats. Són un equip que defensa molt bé i fa molt de mal a pilota aturada perquè tenen bons llançadors i té un equip molt físic, sobretot a nivell d'alçada» ha analitzat.

A més, amb un calendari molt dur fins a final de temporada, amb visites als camps de la Ponferradina, el Tarazona, la Cultural Lleonesa, el Sabadell, i el Barça Atlètic, Vidal ha regatejat la pregunta sobre si la visita al Toralín és la més difícil de la temporada, però ha aprofitat per analitzar el calendari: «La sortida al Toralín és la sortida més exigent de la temporada perquè és la pròxima. És un tram molt complicat si mires al calendari perquè tots els equips es juguen alguna cosa. Cada partit té la seva dificultat, però la Ponfe és un gran equip i estic content de competir en un estadi que ha estat de Segona Divisió els últims anys. A tots ens agradaria competir cada cap de setmana en aquest tipus d'estadis.»

L'entrenador nastiquer també ha revelat que la derrota de la setmana passada és la més dura que ha patit en aquesta temporada: «L'altre dia va ser el partit més decebedor. Perquè estàvem convençuts que vam controlar les virtuts del rival i amb una mica més d'encert potser el partit s'hauria vist d'una altra manera, vam sortir empipats per això.»

«Nosaltres estem tranquils. Vam sortir dolguts l'altre dia, però hem de continuar amb el cap fred, hem estat un equip regular i reconeixible durant l'any, i hem de continuar així fins a final de temporada i això passa per tenir un punt de tranquil·litat, valentia i determinació per afrontar el que queda.» ha explicat.

Concha, gairebé descartat, Godoy disponible

David Concha i Alan Godoy van acabar l'últim partit al Nou Estadi amb problemes físics. La seva evolució, però, els duu a recuperacions diferents. Dani Vidal ha revelat que Concha s'ha sotmès a diferents proves mèdiques durant la setmana i, els resultats indiquen que almenys per diumenge «Concha serà baixa gairebé amb tota seguretat». En canvi, l'atacant canari «ha completat la setmana d'entrenaments» tot i patir un cop molt fort a la tíbia en l'últim matx.