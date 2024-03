El Nàstic s’indigna per la permissivitat arbitral amb els marcatges a Pablo

Tot s’hi val per defensar Pablo Fernández. El davanter del Nàstic va haver de patir contra l’Unionistas una defensa agressiva amb un alt nivell de contacte que el va acabar desesperant perquè la majoria de les accions van passar inadvertides per l’àrbitre. L’asturià va acabar completament irritat i, de fet, va ser ell qui va sortir amb una targeta groga per protestar. La realitat és que aquestes accions no es queden en el partit de diumenge, sinó que són una constant durant cada cap de setmana. El conjunt de Dani Ponz havia preparat una estratègia per aturar el davanter grana que es va veure ben aviat.

Al minut sis de partit, quan el joc ja estava aturat per una falta prèvia, Carlos Giménez va fer un blocatge de rugbi contra Pablo que el va deixar a terra. Tot i que era a prop de la jugada, l’àrbitre no va castigar aquella acció. A partir d’aquí, cada disputa per la pilota portava un regal particular per a Pablo, des de cops de colze a empentes i abraçades, la majoria sense ser castigades. Amb frustració, Pablo es va queixar i l’àrbitre el va amonestar per «realitzar observacions de caràcter tècnic a una de les meves decisions», tal com es reflecteix a l’acta.

Això ja indigna al Nàstic i Dani Vidal va destacar en roda de premsa que «les situacions que ha de viure Pablo són espectaculars. S’ha emportat tres cops de colze i la groga l’ha vist ell. Massa tranquil està Pablo per l’agressivitat que hi ha contra ell». Nacho González va compartir el malestar i va assenyalar que «sembla que si medeixes 1,90 tot s’hi val per defensar el nostre davanter». El punt fort de Pablo és la seva entrega i lluita, però això no ha de significar que tot s’hi valgui tot per defensar-lo.