Arxiven el cas Oikos, que afectava el Reus i el Nàstic, després de gairebé 6 anys d'instrucció

El Jutjat d'Instrucció núm. 5 d'Osca ha acordat el sobreseïment provisional i arxiu del cas Oikos, de suposades manipulacions en partits del futbol professional espanyol, que afectaven el desaparegut Reus i el Nàstic de Tarragona, per obtenir beneficis il·lícits mitjançant apostes, després de gairebé sis anys de recerca i desenes d'investigats, entre jugadors, directius i empresaris.

A la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés EFE, la magistrada es basa en els raonaments de la fiscalia i dels lletrats dels investigats per concloure que no ha quedat acreditada cap conducta sancionable penalment contra els acusats respecte als delictes de corrupció esportiva, blanqueig de capitals, frau en cases d'apostes i organització criminal.

La jutgessa analitza en el seu escrit cadascun dels cinc partits posats sota sospita, disputats entre l'abril del 2017 i el maig del 2019, i conclou que no hi ha indicis, ni per les converses ni missatges intervinguts als investigats ni per la investigació dels comptes d'alguns jugadors, que realment es fessin maniobres per perpetrar fraus.

S'empara, a més, en una recent sentència del Tribunal Suprem del gener del 2023 que no aprecia delicte en el pagament de primes per guanyar partits, sinó les destinades a jugadors per perdre intencionadament els partits, una qüestió sobre la qual la instructora no entreveu l'existència d'indicis en el cas Oikos.

Les investigacions policials que van desencadenar l'operació van situar a la cúspide de la trama els exjugadors Carlos Aranda i Raúl Bravo, que suposadament se servirien de jugadors en actiu com Íñigo López, Samu Saiz o Carlos Caballero per intermediar en els presumptes tripijocs.

Després de gairebé sis anys d'investigacions policials al voltant dels partits Sariñena-Cariñena (abril 2017), Osca-Nàstic de Tarragona (maig 2018), Valladolid-València (maig 2019), Reus-Valladolid (juny 2017) i Getafe-Villarreal (maig 2019), tant la instructora com la fiscalia conclouen que no hi ha indicis suficients de criminalitat en la conducta dels investigats.

Una manca d'indicis que, després de la cascada de sobreseïments acordats mesos enrere respecte a una gran part dels investigats, conclou amb l'exoneració de Bravo i Aranda, d'Íñigo López, així com de l'expresident de l'Osca Agustín Lasaosa i del gerent de l'empresa Pryobras, investigat aquest últim per la presumpta falsificació de factures per obtenir capital per a les suposades apostes fraudulentes.