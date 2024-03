El Nàstic rep l’Unionistas de Salamanca amb ganes de revenja

El Nàstic de Tarragona continuarà la cursa pel lideratge aquest diumenge a les 20 h contra l’Unionistas de Salamanca en el que serà el partit de la revenja. Els grana necessiten els tres punts per continuar en la disputa de la part alta de la classificació, per trencar la dinàmica de dos partits consecutius a casa sense guanyar i també per rescabalar-se del fatídic duel contra els salmantins al Reina Sofía el mes de desembre.

L’Unionistas-Nàstic de la primera volta va ser el partit més dolent de la temporada. Llavors, els de Dani Ponz van encetar un mes d’alegries amb les victòries a la Copa del Rei mentre que Dani Vidal va tenir un duel castigat per la manca d’efectius. Sense Gorka Santamaría i Marc Fernández per lesió, entre d’altres, els grana només tenien a Pablo Fernández com a referència. Però l’asturià va haver de ser substituït per un fort cop al nas al minut 39. Els grana van haver de jugar sense davanter un partit que, en la primera mitja hora, ja s’havia posat 2-0 amb dues centrades laterals.

Aquest Nàstic ja no té res a veure amb el del Reina Sofía, però la plantilla sent que té un compte pendent contra el conjunt de Dani Ponz. D’altra banda, els salmantins també es troben en una dinàmica diferent. L’Unionistas manté el seu estil de joc directe i lluitador amb les centrades laterals com a protagonistes. En aquest mercat d’hivern ha sumat pólvora a l’atac amb l’experimentat Etxaniz, però en els darrers cinc partits ha viscut una inestabilitat en els resultats amb només una victòria.

El punt feble dels de Dani Ponz en els darrers partits és que l’equip perd pistonada amb el pas dels minuts i se’ls escapen els punts a la segona part. Amb tot, malgrat de no sumar victòries, és un equip combatiu a domicili. L’Unionistas suma sis partits consecutius sense perdre fora de casa, concretament ha guanyat un i n’ha empatat cinc. A més, és una ratxa de mèrit tenint en compte els camps que ha visitat. L’Unionistas ha aconseguit esgarrapar punts a casa de la Ponferradina, la Cultural Leonesa i els tres punts contra el Barça Atlètic, equips de la part alta, així com els estadis del Tarazona, el Sestao River i el Lugo.

Pel que fa al Nàstic, l’equip recupera a Dani Vidal a la gespa després de dos partits de sanció i també serà Iker Recio a la banqueta, tot i que és dubte. Es mantenen les baixes d’Óscar Sanz i Marc Álvarez i s’espera un nou sacseig a l’onze inicial després dels primers 45 minuts grisos contra el Cornellà el darrer cap de setmana.