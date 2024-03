El Nàstic entra al tram de les darreres deu jornades en una lliga de cinc equips

El Nàstic ja ha entrat en el tram final de la temporada. Fins ara, els actors principals s’han posicionat en el tauler per assolir els seus respectius objectius i, ara, seran els detalls, els encerts i la regularitat, els factors que premiaran amb l’ascens directe al millor equip. Resten deu jornades per al final de la temporada i l’empat del Nàstic a Cornellà, sumat al punt del Deportivo, el Celta i la Ponferradina i la victòria del Barça Atlètic han establert una lliga de cinc equips amb l’ascens directe a 3 punts.

En qüestió d’un parell de jornades, el Nàstic ha passat de líder a tercer i tot sembla indicar que, en aquesta cursa, hi haurà múltiples avançaments jornada a jornada, perquè els cinc equips de play-off estan a una victòria de distància entre ells. Més lluny queda ja la sisena posició, la primera fora del play-off d’ascens. El Nàstic, amb 51 punts, té un coixí de set punts i ha de treballar per augmentar-lo i certificar el seu lloc en el play-off d’ascens amb un ull posat a la promoció directa.

Aturats a Cornellà

En aquest tram de la temporada, tots els equips, estiguin a la part alta o a la baixa, es juguen alguna cosa a la classificació. El Cornellà va afrontar el duel amb l’objectiu de sumar, ja fossin un o tres punts. De fet, els verds es podrien haver emportat els tres punts contra el Nàstic si Clau Mendes hagués estat més encertat en una de les dues ocasions clares que va tenir.

Vidal va evidenciar els errors del Nàstic: «Hem generat poc per la quantitat de vegades que hem arribat a l’àrea» i «no hem estat ben posicionats i els nivells d’atenció no eren els que tocaven», va destacar. Malgrat això, els grana van tenir les seves opcions clares per emportar-se el partit, però ni Pablo en el mà a mà ni Marc Fernández a través de remats des de la frontal, van estar encertats de cara a porteria.

El resultat del desencert dels dos equips va ser un empat amarg que no va convèncer Dani Vidal. El tècnic va assenyalar que «marxem amb un mal sabor de boca perquè teníem la il·lusió d’emportar-nos els tres punts». Malgrat l’empat, Vidal va destacar que «entrem a les últimes deu jornades en el lloc on volíem estar».

Mantenir la regularitat no és fàcil. Dels cinc equips que es troben en plena lluita per la primera posició, només el Barça Atlètic hi arriba en ratxa d’encerts. La resta ha sumat dos empats de manera consecutiva, en el cas del Nàstic i el Deportivo, contra rivals que lluiten per la permanència.

El Nàstic contra la part alta

El Nàstic tindrà a la seva mà desempallegar-se dels seus competidors. Els grana encara han de jugar al camp de la Ponferradina i del Barça Atlètic i han de rebre el Celta Fortuna. D’aquesta manera, els de Vidal tenen a la seva mà deixar enrere els competidors i quedar-se a l’espera de la punxada del Deportivo. Per igual, el Barça Atlètic també té un camí similar als grana i té pendent el segon partit contra els equips de play-off. Amb tot, Vidal no vol mirar a la resta d’equips i va destacar que «hem de mirar-nos a nosaltres mateixos, no ens hem de concentrar en què fa la resta». A més, també va fer una crida de cara al pròxim partit contra l’Unionistas: «Necessitem a tothom. Hem de fer del Nou Estadi un fortí».