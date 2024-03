Dani Vidal: «Els nivells d'atenció no han sigut els que tocaven»

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, es va lamentar del punt sumat contra el Cornellà a l'Stage Front Stadium. Vidal va acusar una primera part «molt dolenta» i va destacar que «hem estat molt mal posicionats al mig del camp, desorganitzats i poc atens a les segones jugades. Ho hem corregit a la segona part, ha estat bona, hem tingut ocasions clares i el Cornellà també en una mala transició que Nacho no ha d'aturar per terra. Si haguéssim fet tot el partit com la segona part hauria estat diferent».

Després de l'empat als núvols contra el Deportivo, el Nàstic tornava a la sorra i Dani Vidal va detectar el problema: «Els nivells d'atenció no eren els correctes. Hem perdut moltes pilotes i les vigilàncies han sigut dolentes, així com les transicions. No hem tingut el control a la primera part».

El Nàstic va millorar a la segona, però va pecar de manca de precisió amb les ocasions errades de Pablo i Mula. Vidal va assenyalar que «crec que hem tingut masses aproximacions a l'àrea rival per haver generat tan poques ocasions. Hauríem d'haver estat més descarats en atac, més agressius contra un equip que defensa bé».

El míster també va destacar el paper de Gorostidi indicant que «fa setmanes que qualla bons partits, el havíem utilitzat de 10, però ens ha donat molt de múscul i joc per dins». A més, va confirmar que la substitució per lesió no és greu: «patia sobrecàrregues, acusava haver estat molts partits sense ser titular i menys en un estadi com aquest».

Vidal va assenyalar que es queda amb un «mal sabor de boca» perquè «teníem molta il·lusió de sumar tres punts en un duel en el qual l'afició ha fet un gran esforç per venir». Finalment, va tancar la roda de premsa assenyalant que «ens hem de mirar a nosaltres mateixos, si poses l'atenció als resultats dels altres perds. Ara toca emportar-se els tres punts en el duel contra l'Unionistas i no mirar més enllà».