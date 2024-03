El Nàstic posa els peus a terra per enfrontar-se a un Cornellà en ratxa

Després de pujar als núvols en un duel d’altura contra el Deportivo que va omplir fins a la bandera el Nou Estadi Costa Daurada, el Nàstic tornarà a posar els peus a terra demà contra el Cornellà. L’equip de Gonzalo Riutort oferirà un partit dur en un escenari de Primera. Els de Dani Vidal jugaran a l’Stage Front Stadium, l’estadi de l’Espanyol, i no ho faran sols. Més d’un miler d’aficionats acompanyaran l’expedició grana per emportar-se la victòria en un escenari que porta mals records.

L’últim partit com a visitant contra el Cornellà també va ser en aquest estadi i el resultat va ser traumàtic per als grana. Els verds es van emportar la victòria per la mínima i la derrota va significar la destitució de Raül Agné i l’inici d’uns mesos difícils. Ara, els de Dani Vidal arriben en una dinàmica completament diferent i volen els tres punts per mantenir-se en la lluita per al lideratge.

El Cornellà arriba al duel en plena forma després de vèncer la Real Sociedad B al seu estadi. Els verds acumulen una ratxa de sis partits consecutius sense perdre, fet que els ha allunyat a sis punts del descens. L’equip de Gonzalo Riutort ha recuperat l’essència de ser un rival sòlid en defensa, perquè en els darrers sis partits només ha rebut tres gols. El Cornellà és un equip farragós que obliga els seus rivals a disputar partits en el fang. Els de Gonzalo Riutort són experts en el joc directe i centren la seva potència en guanyar els duels a les segones jugades. A més, són contundents en defensa i es troben còmodes en segon pla, resistint els atacs dels rivals per fer mal quan sorgeix una oportunitat. El Nàstic ja va patir la fórmula en el partit d’anada. Durant la primera mitja hora, la formació fèrria del Cornellà va esterilitzar els atacs del conjunt grana, que no trobava la manera de rematar entre els tres pals. Amb tot, aquest mur es va esmicolar gràcies al golàs de Nacho González des de fora de l’àrea. El marcador en contra va trastocar l’estratègia del Cornellà i el Nàstic va acabar per fer sang i completar el 3-0.

Retrobament especial

El Nàstic s’enfrontarà contra una cara coneguda i estimada. Robert Simón va sortir aquest mercat d’hivern direcció a Cornellà després de superar una llarga lesió al tendó d’Aquil·les. El darrer cap de setmana l’extrem es va retrobar amb el gol. Simón va ser l’encarregat de marcar l’1-2 i donar els tres punts al seu equip. Simón, jugador de línia de fons amb bona centrada, serà una de les armes a evitar per als de Dani Vidal per emportar-se els tres punts.