David Concha: «La confiança que hem creat entre nosaltres indica que estem en el bon camí»

Quines són les sensacions que ha deixat la ‘final’ contra el Deportivo de la Coruña?

«Estic content perquè portava gairebé dos mesos sense poder competir, des del partit contra el Celta. Estava una mica alterat, feia molt temps que no jugava i als nervis s’hi va afegir la pressió de com anava el partit. Tot i no tenir el mateix ritme que els meus companys, estic satisfet d’haver aportat un gra de sorra per poder empatar».

Va ser entrar i repartir una assistència. No es va notar la falta de ritme.

«Potser no es va notar des de fora, però ja et dic que ho vaig patir per dins. La veritat és que tenir a Pablo Fernández ho fa tot més fàcil a l’hora d’executar un centre lateral. Havíem parlat durant la setmana que el Deportivo patia a l’hora de defensar aquest tipus d’accions, era el seu punt dèbil i el vam saber explotar».

La seva lesió va arribar en el seu millor moment de forma. Tornar i rendir així, ajuda.

«La recuperació va anar força bé. És cert que quan un jugador es lesiona, sempre passes moments d’alts i baixos i també sorgeixen noves molèsties que preocupen, però va anar tot sobre rodes. Estava disponible per jugar contra el Teruel i l’Arenteiro, feia setmanes que completava els entrenaments amb bon nivell, així que tot això em va servir quan vaig entrar a jugar diumenge».

Com és el dia a dia una setmana després d’un partit tan exigit a la gespa com a la grada?

«És cert que va haver-hi molta expectació al voltant del partit. Això a vegades perjudica, perquè et fa ser més emocional, estar més precipitat. Aquesta setmana hem mantingut la bona línia de les anteriors i sabem que dissabte també hi haurà una bona assistència de la nostra afició contra el Cornellà. Això ens omple d’orgull».

Dani Vidal va viure el partit amb nerviosisme des de la grada. Com va sentir des de la gespa l’ambient de l’estadi ple?

«Sobre la gespa es viu d’una altra manera, més tranquil·la, perquè el partit depèn del teu rendiment. Des de la grada és més difícil controlar les emocions perquè ho vius més com un seguidor. En aquest aspecte, entenc perfectament com ho va viure Vidal, a mi em passa el mateix quan soc a la banqueta o en aquest tram de la lesió».

El Nàstic entra en el tram de les últimes deu jornades. S’ha d’afrontar de manera diferent?

«La millor forma és mantenir el ritme de partit a partit. És molt difícil guanyar, tots els equips s’hi juguen molt, estiguin a la part baixa o alta de la classificació i això ho vam patir contra el Teruel i el Sestao River. Pel que fa al play-off, tots estem a un partit de distància, així que no s’ha de fer números, només s’ha de mirar al pròxim partit».

Està satisfet David Concha amb el nivell mostrat aquesta temporada?

«Sí. Són una llàstima les lesions que he patit, que han afectat el rendiment i a la continuïtat sobre la gespa, però la veritat és que estic molt content en l’aspecte personal i, sobretot, amb l’ambient. Amb companys com aquests és més fàcil arribar a la millor versió de cadascú».

La unió del vestuari és una de les claus de la temporada?

«És un grup sa. Som amics, bromegem entre nosaltres i la confiança que hem creat indica que estem en el bon camí».

Ara, la competència és màxima a les bandes.

«Som un equip que pressiona molt a la part alta, correm molts metres i la competència és el que necessita».

Aquest dissabte es presenta amb un duel intens contra el Cornellà en un estadi de Primera.

«Ens hem de concentrar perquè serà un partit difícil. El resultat de la primera volta pot ser enganyós, perquè fins que no va arribar el gol de Nacho no vam poder fer molt i l’1-0 va canviar-ho tot. El Cornellà és un equip exigent que destaca en el futbol directe i que s’esforça a guanyar les segones jugades. Hem d’estar molt atents per emportar-nos els tres punts».

L’Stage Front Stadium es tenyirà de grana. S’espera un bon desplaçament d’aficionats.

«Són la nostra gran força des de la grada. El míster ens ha remarcat que l’ambient que es va viure contra el Deportivo el vam generar nosaltres gràcies a la nostra actitud, el nostre joc i entrega sobre la gespa i per estar tota la temporada a la part alta. La nostra tasca ara és allargar aquest suport tot el que queda de lliga perquè ens dona la vida. En aquests deu partits tenim desplaçaments molt a prop de Tarragona, i això ens pot donar un plus».