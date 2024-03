El Nàstic ofereix desplaçament + entrada al partit contra el Cornellà a 25 euros

El Nàstic organitza un nou desplaçament per a l'afició grana per a visitar Cornellà en el duel de la Jornada 28 entre la UE Cornellà i l'equip tarragoní. Tots els aficionats nastiquers que vulguin formar part de l’expedició ho podran fer per 25 € (adult). El preu inclou l’entrada i el desplaçament en autocar.

Preu entrada individual / autocar*:

De 0 a 5 anys: gratuït / 7 €

De 6 a 11 anys: 2 € / 9 €

De 12 a 17 anys: 10 € / 17 €

18 anys o més: 18 € / 25 €

*Els menors de 17 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

A més, tots els socis que adquireixen una entrada, en rebran una altra a la zona del Nou Estadi Costa Daurada on estiguin abonats pel partit davant l’Unionistas de Salamanca del 24/03. (promoció limitada a l’aforament).

Mentre que els no socis que adquireixin una entrada també en tindran una altra de Gol o Preferent.

A partir d’aquesta tarda de dilluns, les entrades estaran a la venda al punt d’atenció al soci, situat a la botiga del Nou Estadi Costa Daurada, i la promoció estarà vigent fins divendres a les 13.30 h. Per adquirir l’entrada és imprescindible facilitar les dades personals (nom, cognoms i DNI).

El duel es disputarà aquest dissabte 16 de març, a partir de les 17 hores, i el club ofereix dos horaris de sortida. La tornada s’efectuarà al finalitzar el partit.

10.45 h (Av. Catalunya, Camp de Mart) / 11 h (Instal. Nou Estadi Costa Daurada)

13.45 h (Av. Catalunya, Camp de Mart) / 14 h (Instal. Nou Estadi Costa Daurada)

L’horari d’atenció al soci per aquesta setmana és de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores. El club podria modificar les condicions del desplaçament.