El Nàstic es queda amb ganes de més (1-1)

Nàstic i Deportivo es van donar la mà per signar un empat que va satisfer els gallecs, però no a uns els grana que van merèixer molt més. Els grana es van menjar el líder en una primera meitat impecable, en el qual van tenir fins a tres ocasions clares de gol. El Deportivo va aprofitar una errada al mig del camp per posar el 0-1 en la seva única acció del partit entre els tres pals. Els grana van saber reposar-se del xoc anímic per tornar a dominar el rival i aconseguir un empat que Germán Parreño va mantenir perdent el temps i amb bones mans.

El Nàstic va rebre el Deportivo amb l'onze de gala. Andy Escudero van recuperar el seu lloc a l'onze, de la mateixa manera que Nacho a l'eix de la defensa. Tots tres són homes claus i van fer notar la seva presència aviat. El Nou Estadi Costa Daurada estava ple fins a la bandera i el conjunt grana va encetar el partit amb la intenció de marcar territori a un Deportivo que arribava llançat. Els de Dani Vidal van plantejar el partit amb valentia i en els primers minuts ja es van quedar amb la possessió. Aquesta superioritat es va traslladar en ocasions matineres.

La primera va ser clara i la va tenir Pablo Fernández. Andy i Pablo van formar el seu vincle i, després d'una centrada de l'alacantí, Pablo va rematar de cap totalment sol a l'àrea petita. Amb tot, Germán Parreño, porter del Deportivo, va treure l'ocasió amb una mà miraculosa. L'errada no va desconnectar l'equip, sinó tot el contrari. El Nàstic va acorralar el Deportivo a la seva àrea. Els gallecs no podien fer més que treure aigua davant un Nàstic endollat. En defensa Pol Domingo i Pablo Trigueros marcaven el seu ritme, mentre que Joan Oriol, de moment, desconnectava David Mella, el perill del Deportivo, amb solvència.

Les ocasions arribaven una darrera una altra. Marc Fernández va tenir la segona clara. Pablo va iniciar el contraatac amb un barret exquisit per sobre d'un defensor rival i Fernández va rematar tal com li va venir amb potència, però va acabar a les mans de Parreño.

La superioritat grana va ser trenada en un mig del camp controlat. Borja posava la màgia i Sanz el control, però en un mal xoc el jove migcampista va lesionar-se. Montalvo va suplir la seva posició, però el Deportivo va agrair els minuts d'oxigen que li va concedir l'acció per reorganitzar-se.

El partit havia canviat, però el Nàstic va continuar posant la directa. Després d'una gran passada filtrada d'Escudero, Marc Fernández va tenir el gol a les seves botes, però el seu xut va ser interceptat pels defensors quan Parreño ja estava batut.

El Deportivo va aconseguir retrobar-se amb la pilota, però els seus atacs eren desconnectats a l'àrea grana. Joan Oriol i Montalvo, atents per marcar Mella i Pol Domingo tenia controlat Yeremay. Amb tot, els gallecs van tenir les seves aproximacions, un avís per a un Nàstic sòlid que no devia despistar-se ni un segon contra l'equip més golejador de la categoria. D'aquesta manera, el Nàstic va anar al descans amb sensació de superioritat, però havia perdonat tres cops el Deportivo, que encara estava viu.

El conjunt gallec va sortir més fort a la segona meitat i el Nàstic va pagar car el perdó. La pressió del Deportivo es va fer més forta i va provocar l'error. Mella li va pispar la pilota a Montalvo al mig del camp i ell mateix es va encarregar de batre Varo per posar el 0-1. Els gallecs no necessiten molt per fer mal i ho van demostrar amb un gol que va ser tot un xoc anímic tant a la grada com a la gespa.

En els següents vint minuts de partit, el Nàstic va viure un procés de desconstrucció. L'empenta i el domini de la primera part es va convertir en precipitació i caos. Els grana perdien pilotes fàcils i no connectaven en atac, però amb el pas dels minuts van saber recompondre's quan van veure que, malgrat això, el Deportivo no dominava.

L'entrada de Concha va revolucionar el partit per l'esquerra. Després d'un mes allunyat de la gespa, l'extrem va sortir fresc com el primer dia i va assistir el gol de l'empat. Per l'esquerra, Concha va veure el forat i la va posar al segon pal. Allà estava Pablo que aquesta vegada no va perdonar. L'asturià va creuar el remat per batre Germán Parreño i fer justícia a l'electrònic.

El gol va revitalitzar a un Nàstic que va anar a més contra un Deportivo que estava content amb l'empat. Parreño va tenir temps de salvar el seu equip una vegada més, quan Borja Martínez va rematar una passada exquisits de Mula a la frontal de l'àrea amb una mà màgica.

D'aquesta manera, el partit va acabar amb un empat que satisfà el Deportivo, però no a un Nàstic que en va merèixer molt més.