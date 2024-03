El Nàstic i el Deportivo viuran una final particular en un Nou Estadi ple

El partit d’aquest diumenge a les 12 hores apunta a ser una autèntica final per al Nàstic de Tarragona i el Deportivo de la Coruña. Serà un duel entre el primer classificat contra el segon, del millor equip visitant contra el millor local i del més golejador contra la millor defensa de la categoria. El resultat no serà decisiu per a la classificació, perquè encara resten onze partits per acabar la temporada.

Que és tot un món en el qual poden haver-hi alts i baixos per acabar de decidir l’equip que tingui el premi de l’ascens directe a Segona Divisió. De fet, en aquesta mateixa jornada l’any passat, ni el Racing de Ferrol ni l’Amorebieta, que van pujar com a primers, lideraven la categoria. El que fa que aquest partit sigui diferent és l’ambient que es viurà amb un Nou Estadi Costa Daurada ple.

Diumenge es viurà el xoc de dues entitats amb recorreguts paral·lels, malgrat començar en diferents punts de partida. Tant el Deportivo com el Nàstic han viscut un procés de resurrecció després d’una mala ratxa amb els seus entrenadors qüestionats. Per part del conjunt gallec, aquesta va arribar al principi de la temporada en un tram en el qual, fins i tot, van arribar a dormir en posicions de descens. La plantilla va ser construïda específicament per a l’ascens directe a Segona amb jugadors talentosos i amb un passat recent a la lliga professional.

Amb tot, els d’Idiakez es van haver d’adaptar a la Primera Federació i no va ser fins a l’inici la segona volta quan van aconseguir enlairar-se com un coet. En el cas del Nàstic, els grana van sorprendre amb un inici estel·lar que els va portar fins al lideratge ben aviat. Amb tot, una ratxa 8 partits sense guanyar i més d’un mes sense alegries, va deixar el tècnic tarragoní a la corda fluixa i el camí no es va poder reconduir fins al minut 98 del duel contra el Tarazona, al desembre.

Aquest trajecte ha permès a les aficions dels dos conjunts créixer al voltant del seu equip i crear un fort vincle que s’ha vist reflectit amb un símbol a les xarxes socials. El Deportivo s’ha unit amb una pinya i el Nàstic va escollir una furgoneta que representa la Vidalneta. Aquesta iniciativa la va iniciar el compte d’X @nastiquerisme i va ser batejada com a oficial després de la victòria al camp de la Real Sociedad B. Llavors, en qüestió d’hores, la febre de la Vidalneta es va disparar entre jugadors i els aficionats.

Objectiu: 13.222 espectadors

Durant setmanes s’ha creat una gran expectació a les xarxes socials sobre aquest partit. Des de l’entitat grana s’ha propulsat la venda d’entrades amb promocions per a socis que encara estan vigents. De fet, l’última actualització del club és que només romanen 324 entrades disponibles. A més, tant Tribuna com Gol Sud tenen les entrades exhaurides. Això, sumat a una presència significativa d’aficionats del Deportivo –ubicats a la Preferent Superior–, s’espera superar els 10.000 espectadors.

L’última vegada que es va aconseguir va ser el 2022 contra el Sevilla Atlético. Llavors, l’escenari era diferent, es tractava del darrer duel al Nou Estadi de la temporada i l’equip es jugava l’accés al play-off. En aquell duel les 13.222 ànimes van celebrar la victòria amb un golàs de Pol Domingo. Superar aquest rècord es presenta difícil, tenint en compte que la situació del duel encara no té els al·licients de llavors. Això sí, es preveu que la graderia sigui tota una festa i que el nivell d’intensitat sigui el d’una autèntica final.