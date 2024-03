El Nàstic treu tres punts d'or del fang (0-1)

El Nàstic dona un cop sobre la taula. Els grana sumen tres punts en el fang en un partit patit, però ben resolt per un conjunt grana que ha mostrat un joc sòlid i contundent. Marc Fernández va marcar l'únic gol del partit en una jugada d'estratègia i els grana van saber patir per aguantar l'Arenteiro en un estadi que semblava més una trinxera que un camp de futbol. Entre l'aigua, els clots i el fang, un camp totalment impracticable, els grana van treure tres punts importantíssims per recuperar la confiança.

El Nàstic va sortir al Estadio de Espiñedo a mossegar. L'equip estava dolgut de la dura derrota contra el Teruel i així ho va fer notar a l'entrada de la primera meitat. Dani Vidal va establir una sèrie de canvis a l'onze amb el retorn de Pol Domingo i Joan Oriol als laterals i Marc Fernández per reestructurar l'atac de l'equip amb Godoy com a punta substituint al sancionat Pablo Fernández. Al mig del camp, Gorostidi va entrar per Andy Escudero. Amb aquests homes i un terreny de joc més semblant a una trinxera, els grana van sortir a prendre la iniciativa.

Marc Fernández va tenir la primera del partit amb un xut des de la frontal de l'àrea que va topar a les mans de Diego García, porter rival. Aquest era un primer avís d'un Nàstic que no es va voler deixar espantar per un terreny de joc impracticable. El més actiu va ser Álex Mula que, en la seva segona titularitat, va liderar els atacs grana per la dreta.

L'Arenteiro és el segon millor local de la categoria i va demostrar per què. Els gallecs estan totalment adaptats al seu estadi i, després de resistir els primers vint minuts, van començar a picar pedra per fer mal a la defensa grana. La seva estratègia era evident, una vegada passada la línia de calç del mig del camp, penjaven pilotes a l'àrea. De fet, va tenir una de bona quan la centrada de Pibe va agafar l'esquena a Dufur, però que Varo va estar atent per prendre-li l'esfèric a Santos just abans del seu remat.

Les ocasions granes no eren poques i gairebé totes les va protagonitzar Alan Godoy. La primera, el davanter canari va resoldre un bon contraatac de Marc Fernández amb un xut amb l'interior de la bota que Diego García li va atrapar. Amb tot, l'Arenteiro va passar a escalfar el partit amb una empenta sobre Mula que gairebé tira a terra a Dani Vidal de rebot. L'àrbitre no va xiular res, tot i que el linier havia vist la jugada i això va provocar la resposta de Mula. En uns minuts, el duel es va centrar en empentes i entrades a destemps que va acabar amb unes poques targetes grogues a banda i banda.

El Nàstic no es va desconcentrar i va acabar la primera part sent superior. Primer, Álex Mula va liderar un contraatac que va acabar en una de les millors ocasions de la primera part. Davant de dos defensors, va veure el forat entremig per cedir l'esfèric a Godoy. Amb tot, la definició del canari va ser molt dolenta i va sortir a la dreta del porter. Va ser una llàstima, perquè el moviment per guanyar l'esquena dels centrals va ser excel·lent. En menys d'un minut, Godoy en va tenir una altra. Marc Fernández va guanyar el duel al porter gallec després d'una molt mala sortida. Godoy tenia la pilota i la porteria buida, però el seu xut el va atrapar un defensor rival per evitar el 0-1. D'aquesta manera, el Nàstic va marxar al descans amb bones sensacions, però sense el premi del gol. Amb tot, això va canviar ben aviat.

A la represa, els grana van tornar a començar amb força i amb la porteria entre cella i cella i ho van aconseguir amb l'especialitat de la casa: les jugades a pilota aturada. El Nàstic va aconseguir una falta a uns metres del mig del camp i la va convertir en la jugada del gol. Mula i Borja Martínez van protagonitzar una jugada comuna aquesta temporada. Els dos jugadors van amagar la centrada dos temps i, finalment, Mula la va enviar a l'àrea. Sanz la va pentinar al centre i allà estava Marc Fernández per enviar-la al fons de la xarxa.

Amb l'avantatge en el marcador, els grana van reorganitzar-se en una sòlida defensa. Mula i Marc Fernández es van buidar completament per ajudar en aquesta formació. Amb el partit controlat, Vidal va donar minuts a Gorka Santarmaría, però els grana no van poder matar el duel tot i les oportunitats. L'Arenteiro estava viu i, amb el pas dels minuts, va guanyar força. Tocava patir, les centrades i les rematades arribaven per totes les cantonades, però sempre apareixia algú. Borja Martínez i Dufur van estar allà on Varo no va poder i, amb patiment, els grana es van emportar el partit.

Amb aquest resultat, el Nàstic va deixar a l'Arenteiro per primera vegada aquesta temporada sense marcar a casa i va batre al segon millor local, per darrere dels grana, per recuperar momentàniament el lideratge. La Ponferradina va perdre contra el Fuenlabrada i el Nàstic és líder a falta del resultat del Deportivo. Precisament, el conjunt gallec serà el següent rival grana i podria aterrar a Tarragona líder si guanya el Lugo. Dani Vidal, Gorostidi i Jaume Jardí es perdran el duel. El primer per una expulsió rigorosa a l'últim minut per protestar i el segon i tercer van veure la cinquena groga