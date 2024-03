El Nàstic visita Espiñedo, el fortí gairebé inexpugnable de l’Arenteiro

Després de perdre l’invicte al Nou Estadi la setmana passada, el Nàstic encara una nova jornada amb l’objectiu de sumar tres punts més que el mantinguin a la lluita al més alt de la taula classificatòria. Per fer-ho, però, es trobarà amb un escenari molt complicat. I és que els de Dani Vidal visiten l’estadi d’Espiñedo, a Carballino, la casa de l’Arenteiro, que ha fet del seu estadi un autèntic fortí. L’equip gallec, que va ascendir la temporada passada s’ha convertit en la gran revelació d’aquesta temporada al grup I de Primera Federació, esperonat especialment, pel seu rendiment al seu estadi. I és que l’equip d’Ourense és el segon millor local del grup, només per darrere, precisament, del Nàstic. Dels 13 partits que ha disputat l’Arenteiro a Carbaliño ha sumat de 3 en vuit d’ells, n’ha empatat tres i només el Deportivo i el Real Unión han conquerit l’estadi gallec. El Municipal d’Espiñedo és un d’aquells camps clàssics del futbol humil que desprenen el sabor del futbol de ‘fang’ del nord de la península. Un estadi amb capacitat per només 2.000 espectadors, però, que, tanmateix, fa a notar a tots ells per la seva proximitat amb terreny de joc. A més, el joc es dificulta per l’estat irregular de la gespa, que es podria agreujar de cara a dissabte per la previsió de pluja a Galícia.

La seva fortalesa a Carbaliño, però, és només un dels pilars de la gran temporada de l’Arenteiro en el seu any de debut a la categoria. Ara mateix, l’equip entrenat per Javi Ros està situat en setena posició amb 36 punts i és el primer perseguidor del grup capdavanter de la classificació que lluita per les posicions de Play-off tot i caure a Las Gaunas en l’última jornada disputada.

L’equip gallec s’ha fet amb aquesta condició de ‘millor de la resta’ amb una idea clara de joc que, tanmateix, sap adaptar a diferents contextos. L’equip juga molt junt i domina les caigudes amb una línia de tres mitjapuntes amb Pibe, Luis Chacón i Álex Cardero que juguen molt junts per deixar els carrils a dos laterals molt ofensius, especialment en el cas d’Álvaro Ramón, per banda esquerra. A més, a l’hivern van incorporar més qualitat ofensiva amb l’arribada del davanter veneçolà Christian Santos, que va marcar en el seu debut amb l’equip d’Ourense. Des de la banqueta també sol partir un vell conegut de l’afició grana, el castellonenc Pol Bueso que va participar en l’ascens grana la temporada 2014/15 i que als seus 38 anys continua gaudint del futbol al club gallec.

Per la seva banda, el Nàstic recuperarà a Joan Oriol, però comptarà amb les importants baixes de Pablo Fernández, sancionat, i Nacho González, que va caure lesionat davant el Teruel. Mentre Montalvo, Borja Martínez, Gorostidi, Jardí i Concha continuen apercebuts per acumulació de targetes.