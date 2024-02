El Nàstic competeix millor contra els equips de la part alta de la taula

Óscar Sanz lluita per una pilota a Las Llanas, l’estadi del Sestao River, on el Nàstic va empatar (1-1)Sestao River

Tot i la derrota del passat diumenge, el Nàstic està completant, fins al moment, una molt bona temporada. L’equip està fent grans números, sumant 46 punts dels 75 possibles (per sobre del 60%) i està lluitant de poder a poder al més alt de la taula classificatòria amb projectes grans de la categoria com la Ponferradina i el Deportivo de la Coruña. Tanmateix, analitzant la trajectòria del Nàstic durant la temporada, podrem observar un fet tant inusual com indicador de la dificultat d’aquesta Primera Federació i, concretament, d’aquest grup I.

I és que, contràriament, al que teòricament podria ser lògic, els granes han recollit resultats més positius contra els equips que, actualment, es troben entre les 10 primeres places de la classificació que contra aquells rivals més «dèbils», que ara per ara ocupen les places entre la 11a i la 20a posició.

L’equip de Dani Vidal ha sumat 20 punts dels 30 possibles contra rivals de la part alta de la taula, amb sis victòries, dos empats i dues derrotes en els 10 partits que ha disputat. Només ha caigut a Riazor, el feu del Deportivo de la Coruña (1-0) i en la visita a Unionistas (2-0). En total, ha sumat el 66,6% dels punts disponibles en els partits amb els rivals teòricament més durs de la categoria.

En canvi, l’equip té un pitjor balanç contra els equips de la part baixa. 23 punts sumats de 42 possibles (14 partits disputats) ho acrediten, sumant gairebé un 55% dels punts disponibles (més d’un 10% menys que contra els deu primers) amb sis victòries, cinc empats i tres derrotes.

Visites complicades

Fins ara, els granes s’han mostrat més forts a Tarragona que a domicili. Bona part dels equips que ocupen la part baixa de la taula compten amb estadis amb característiques i dimensions reduïdes comparades amb les d’un estadi de primer nivell com el Nou Estadi, provocant dificultats per adaptar-s’hi i competir al mateix nivell per als futbolistes granes.