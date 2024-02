Les remuntades: l’assignatura que encara té pendent el Nàstic

El Nàstic va patir diumenge passat una derrota especialment dolorosa. Al fet de veure’s superats per al cuer de la categoria, se li suma la pèrdua del lideratge de grup, el fet de sumar la primera desfeta de la temporada al Nou Estadi davant de l’afició grana i el sabor amarg de no haver pogut respondre al primer cop del Teruel després d’un inici de partit bo del Nàstic. I és que el matx contra el Teruel va començar amb un equip de Dani Vidal endollat amb l’encontre i propositiu que no va tardar a amenaçar la porteria d’un Taliby que es va fer enorme sota els tres pals.

Tanmateix, el primer cop no va tardar a arribar amb una jugada desafortunada a l’àrea grana va acabar amb el primer gol dels visitants abans del minut 10 de partit, enxampant als granes per sorpresa. L’equip va continuar a la recerca de l’empat, però un segon gol visitant en una errada defensiva va acabar d’enfonsar un Nàstic que ja no va saber reposar-se i tractar de capgirar el marcador.

«Poca mandíbula»

I és que si una cosa li ha estat faltant al Nàstic, des de ja fa un temps, és mandíbula per encaixar els cops. Dels últims 21 partits que l’equip s’ha vist per darrere al marcador, incloent-hi el matx de Copa del Rei del curs passat contra Osasuna, l’equip grana no n’ha aconseguit remuntar cap. De fet, d’aquests 21 encontres, només en cinc ha estat capaç d’acabar igualant el marcador després de posar-se per darrere.

Aquesta temporada només ho ha aconseguit en el partit anterior al del Teruel a Sestao, en la visita de la Reial Societat B i al Cerro del Espino en un partit en el qual es va veure per darrere gairebé des del primer minut. La temporada passada també va aconseguir igualar els matxs contra l’Amorebieta i l’Alcoià, després que el rival s’avancés al marcador. Tanmateix, en cap d’ells es va acabar la feina i no es va completar cap remuntada.

L’última vegada que sí que es va aconseguir va ser el 19 de novembre de 2022, ara fa 466 dies (més d’un any i tres mesos), quan els gols de Joan Oriol i Javi Bonilla, des del punt de penal, van girar la truita a la diana inicial de Manu Sánchez, del Castelló. Just un mes abans, els granes també havien aconseguit capgirar el marcador en la visita del Reial Múrcia a Tarragona, en el que són les dues úniques remuntades del Nàstic la temporada passada, ambdues aconseguides des de la direcció tècnica de Raül Agné.

Durant aquest temps, en canvi, el Nàstic sí que ha patit remuntades en contra. Fins a quatre vegades ha vist com la seva avantatja inicial es girava. Si el Nàstic vol continuar optant a liderar el grup a Primera Federació i aspirar, per tant, a l’ascens directe, haurà d’aprendre a gestionar millor aquestes situacions en les quals es veu, momentàniament, per darrere del marcador i amb la necessitat de capgirar-lo, conscient que el rellotge corre en contra seva, però que un gol canvia l’escenari del parit per complet. Una situació que també podria ser important en una hipotètica promoció d’ascens.