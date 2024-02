El Nàstic planteja el partit contra el Deportivo com una final i ofereix entrades a cinc euros

Tot i que primer ha de passar per Arenteiro, el Nàstic ja mira al partit contra el Deportivo de la Coruña, el proper a casa, com una final. El club grana sap que l'enfrontament contra l'equip gallec és un pas totalment fonamental per al ascens grana, i, per tant, prepara un escenari d'acord a l'ocasió.

El club vol que el Nou Estadi presenti l'aspecte de les grans ocasions i, amb la previsió de rebre un gran nombre d'aficionats deportivistes, el Nàstic vol omplir l'estadi d'aficionats granes per contrarestar la força dels gallecs. Per això, el club ofereix una nova promoció exclusiva per als abonats.

Cada soci podrà adquirir fins un màxim de 4 entrades de la zona on estigui abonat per venir acompanyat en el duel de la jornada 27. El preu especial unitari per aquest partit és:

Gols: 5 €

Preferent: 7,5 €

Tribuna 12,5 €

En el cas de completar-se la zona, el soci podrà continuar beneficiant-se de la mateixa promoció en un dels sectors de l'estadi amb preu inferior.

El partit es disputarà el diumenge 10 de març, a les 12 h, al Nou Estadi Costa Daurada. Aquesta promoció està limitada a l'aforament de cadascuna de les zones esmentades.

La venda es realitzarà únicament de forma presencial al punt d'atenció al soci, situat a la botiga del Nou Estadi Costa Daurada, i caldrà ensenyar el carnet de soci vigent.

L'horari d'atenció al soci és de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores i, els dies de partit, des de dues hores abans de l'enfrontament. L'entitat es reserva el dret a modificar les condicions de la promoció.

El club també recorda que qualsevol aficionat que llueixi vestimenta o roba identificadora del Deportivo de la Corunya, serà reubicat a la zona reservada a l'afició contrària., i, per això, ofereix als seus socis una nova promoció per comprar entrades.