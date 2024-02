El Nàstic s’estavella contra el Teruel (0-2)

El Nàstic va patir un cop de realitat. Els grana es van estavellar contra el Teruel i van caure per 0-2 en el pitjor partit de la temporada al Nou Estadi Costa Daurada. Aquesta és la primera derrota a casa de la temporada i va arribar en un duel en el qual ni el Nàstic va fer la sensació de ser el líder ni el Teruel el cuer. En aquesta categoria, qualsevol rival et pot posar en problemes i l’últim va fer pagar ben car els errors d’un conjunt grana especialment fràgil en defensa.

Dani Vidal va decidir fer una petita revolució a l’onze inicial. El tècnic grana va canviar gairebé al complet la defensa, amb Recio com l’únic jugador que repetia respecte al duel contra el Sestao. Nacho i Trigueros van tornar a l’eix i Tirlea va ocupar el lateral dret amb Alberto Varo de nou a la porteria. També va haver-hi més canvis a l’atac, amb Álex Mula prenent-li la posició a Jaume Jardí.

El Nàstic va entendre el paper que li pertocava. Amb una bona entrada a les graderies i jugant contra l’últim classificat, va prendre la iniciativa des del primer minut. La primera acció perillosa va arribar gairebé al segon minut de joc. Álex Mula va centrar a l’àrea petita una pilota que Pablo podria haver rematat si no hagués patit una empenta contundent per part del defensa. L’àrbitre no va veure res i no tenia intenció de veure res que no fos clar.

Els grana van mantenir el nivell i gaudien de l’atac. Les oportunitats venien per l’esquerra i les combinacions apareixien, però faltava l’últim remat.

A l’altra part del camp, el Nàstic no es trobava còmode. Recio, com a lateral, se’l notava nerviós, imprecís amb la pilota en els peus i poc contundent. A l’altra banda, les sensacions es compartien amb Tirlea. Aquest ambient neguitós es va acabar de confirmar ben aviat. Aitor Pascual va trobar l’espai a l’esquena de Recio per centrar a l’àrea. Tirlea va refusar la pilota amb molt poca contundència i la mala fortuna que la pilota va impactar al cos de Trigueros. Borja Martínez, migcampista del Teruel, va aprofitar el gol per batre Alberto Varo i posar el 0-1. Aquest gol va sorprendre un conjunt grana que havia començat amb força i es va trobar, d’entrada, un cop de puny.

El gol va desestabilitzar l’equip i els de Dani Vidal van tractar de reorganitzar-se. Amb tot, el Nàstic es va trobar un mur de cinc jugadors del Teruel col·lapsant la seva àrea i els pocs remats no van anar entre els tres pals.

La desestabilització en la defensa es va agreujar quan, en una acció fortuïta, Nacho va haver de ser substituït per una lesió a l’espatlla. El Teruel trobava les escletxes del mur grana fàcilment. De fet, va perdonar el 0-2 a la mitja hora. Varo va refusar un remat des de la frontal amb la mala sort de deixar la pilota morta dins de l’àrea. Sierra la va caçar amb el cap, però la va enviar al travesser. Era un avís que el Nàstic va interioritzar.

Els grana es van mostrar com un equip molt emocional i, després d’aquesta situació, va perdre l’energia que va mostrar en els primers minuts. Els grana ni van poder activar les pressions al mig del camp ni tampoc es van mostrar incisius en atac. L’únic en aparèixer va ser Pablo, però els seus remats a porta es trobaven amb un Taliby imperial a la porteria rival.

El Nàstic va perdonar i el Teruel ho va aprofitar. Per la dreta, els terolencs van trobar un forat per la dreta i, amb un Tirlea contemplatiu, van centrar al primer pal per marcar a plaer un 0-2 que va acabar d’estabornir l’equip.

A la represa, Dani Vidal va intentar donar un cop d’efecte amb un triple canvi, però no va canviar un joc gris, sense energia en atac i amb dubtes en defensa. El Nàstic no es trobava a si mateix i ni els grana semblaven els líders ni els terolencs els cuers que, fins i tot, trobaven la manera de dominar la possessió.

El Nàstic va tenir les seves ocasions de retallar distàncies, com un cop de cap clar al segon pal de Pablo, però aquestes es trobaven amb un heroic Taliby. D’altra banda, el Teruel va poder matar el duel aprofitant les errades defensives, però tant el partit com els grana es van acabar dissolent amb el pas dels minuts.