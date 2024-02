El Teruel aterra a Tarragona últim, però invicte a domicili des de l’octubre

El Nàstic de Tarragona vol fer bo el punt aconseguit a Sestao amb una victòria al Nou Estadi el diumenge contra el Teruel, l’últim classificat. El cap i la cua del grup I de Primera Federació s’enfronten en un duel que apunta a ser trampa per als de Dani Vidal.

El Teruel arriba a Tarragona com el pitjor equip de la categoria, però això no significa que sigui fàcil de batre. Els aragonesos només han perdut vuit partits, els mateixos que el Celta Fortuna, el sisè classificat. De fet, fora de casa s’han establert com un os dur de rosegar perquè només han perdut tres partits, l’últim a l’octubre contra el Barça Atlètic.

D’aquesta manera, han caigut derrotats a domicili menys vegades que el Nàstic. A més, tampoc és un equip feble defensivament. Malgrat ser l’últim, només ha rebut 24 gols, menys que el Barça Atlètic, que està al play-off d’ascens. El conjunt entrenat per Raúl Jardiel, nou entrenador dels darrers deu partits, és un equip compacte en defensa, però que té problemes greus amb el gol.

Els terolencs són l’equip que menys ha marcat aquesta temporada, amb 14 dianes, i les que té, no les aconsegueix rendibilitzar amb els tres punts. De fet, només han guanyat un partit, contra el Cornellà, i va ser per la mínima. La barreja entre una defensa correcta i un atac pobre s’ha traslladat en una gran quantitat d’empats.

El Teruel, amb 15, és l’equip que més vegades s’ha repartit punts amb els seus rivals i, de fet, en nou d’aquestes ocasions el resultat ha sigut 0-0. Sumar d’un en un els ha deixat en una tessitura complicada, convertint-se en el fanalet vermell del grup. Amb tot, des de l’entrada de Jardiel, l’equip ha millorat en sensacions i es troben a set punts de la permanència, fet que provoca que cada partit el plantegin com una final.

El Nàstic ja va patir a la primera volta dificultats per batre el Teruel. Els grana van tenir un partit espès, però que van resoldre a l’últim minut amb la jugada d’estratègia Santi Coch. Diumenge, els grana esperen un altre partit complicat similar al que es va viure contra el Cornellà, en el qual els grana no van poder estar còmodes fins que van aconseguir trencar el gel.

Amb tot, el Teruel podria tenir una baixa sensible per a la seguretat defensiva. Taliby Konaté, el porter titular que ha assolit 10 partits sense encaixar, és dubte. Konaté va notar molèsties als isquiotibials en el darrer partit i, tot i que des de l’entitat descarten una lesió greu, no asseguren la seva participació diumenge.

D’altra banda, Dani Vidal recupera Pablo Trigueros i Nacho González després de la sanció, i també Alberto Varo, Gorka Santamaría i David Concha, que s’han recuperat de les seves lesions. D’altra banda, a banda de Marc Álvarez, Joan Oriol serà baixa per acumulació de targetes.