Dani Vidal: «El Teruel és un equip amb arguments»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-cinquena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes rebran al cuer de la categoria, el Teruel, que, tanmateix, han caigut molt poques vegades enguany, i és que el Teruel és l'equip que suma més empats de tot Europa: els aragonesos han firmat taules fins en 15 ocasions dels 24 partits que han disputat. El matx es disputarà aquest diumenge a les 16.00 hores al Nou Estadi Costa Daurada.

El tècnic grana ha afirmat que cal sumar de tres per continuar liderant el grup i mantenir-se al més alt de la taula en una categoria tan difícil i per fer bo el resultat de la setmana passada: «Si trèiem els tres punts li donarem més valor al punt que vam treure a Sestao.»

Vidal, ha volgut posar en valor el treball de l'equip terolenc, tot i la seva delicada posició a la taula classificatòria (cuer amb 18 punts, 7 menys que el Sabadell, primer equip lluny de les posicions de perill): «El Teruel és un equip que té moltes virtuts. Amb el canvi d'entrenador han guanyat en intensitat defensiva, millorant els números i ja sumen 10 porteries a zero i set partits sense perdre a domicili, el que és una barbaritat.»

«Només tres partits perduts com a visitant, el segon millor registre en relació amb les derrotes a domicili del grup i ens faran un partit molt difícil. És un equip molt ordenat amb molt bon treball defensiu, a pilota aturada també és una autèntica barbaritat. Han fet set gols de córner. És un equip amb molts arguments tot i que són a la part baixa» ha afirmat el tarragoní.

Per tant, si vol guanyar, el Nàstic haurà de fer un partit molt seriós i complet: «Hem de fer un molt bon partit. Dominar els detalls, estar molt concentrats a pilota aturada, tractar d'estar molt bé amb pilota perquè si no ho fem ens poden robar i llençar transicions. Serà molt important fer un bon balanç defensiu al seu joc directe i treure la nostra millor versió» ha dit.

L'entrenador grana ha volgut aprofitar la situació per fer una crida als aficionats nastiquers per a centrar els esforços de cara el partit del diumenge: «Estic tranquil perquè l'equip està mentalitzat en el dia a dia. M'agradaria demanar a l'afició que doni molta importància al partit del Teruel, que vinguin els màxims aficionats possibles. Vull fer una crida a tota la ciutat i l'entorn perquè fa anys que no gaudim d'un equip que estigui a dalt durant tota la temporada i vull donar-li valor, hem d'anar al límit per estar a dalt i necessitem la seva empenta per seguir al màxim»

Dani Vidal ha posat valor en tractar d'avançar-se al marcador: «Si aconsegueixes posar el partit de cara anirà més rodat. Hem d'entrar bé al partit, jugar amb pilota a camp rival, estar ordenat, marcar el ritme del partit i generar el màxim nombre d'ocasions».

L'infermeria grana comença a buidar-se, l'entrenador grana ha afirmat que aquest diumenge es podria veure reaparèixer a tres homes importants de la plantilla grana: «Si no passa res en la sessió d'entrenament de demà, Gorka Santamaria, David Concha i Alberto Varo tornaran a la convocatòria i a partir d'aquí decidirem.»

Un dels majors mals de cap de l'equip en aquest tram de temporada són les sancions per acumulació de targetes grogues. Pablo Fernández, Marc Montalvo, Borja, Gorostidi i Jardí es troben apercebuts. A més, en l'últim matx, l'equip ja va perdre a PabloTrigueros i Nacho González pel mateix motiu i Joan Oriol causarà baixa diumenge. . En aquest sentit, Dani Vidal ha admès que és una circumstància que caldrà tenir en compte: «En funció de la direcció que prengui el partit, caldrà prendre decisions» ha tancat.