La ciutat del futur Nàstic

Des de fa prop més d’un mes els 36 equips de la base del Nàstic donen vida a la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona. L’equipament situat a l’avinguda Josep Maria Recasens a Anella Mediterrània va acollir els primers partits oficials de la base el 13 i 14 de gener després de mig any d’obres.

Avui dia, tots els equips del Nàstic centren els entrenaments allà. De fet, només hi ha tres que no entrenen a la ciutat esportiva, el primer equip, el Nàstic Geniune, i el femení. Amb tot, l’objectiu del club és que tots tres acabin incorporant-se en un futur. Per aquest motiu, es projecta per ampliar l’equipament amb dos camps de futbol més.

Actualment, la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona compta amb dos camps de futbol de gespa artificial d’última generació amb les seves respectives graderies. A més, té servei de bar i vuit vestidors, tot i que des del club assenyalen que en sumaran sis més traslladant els més nous que ara es troben a l’annex del Nou Estadi.

«La resposta de les famílies és molt bona. Després de tant de temps parlant sobre la ciutat esportiva, ara ja és una realitat per a tots els 36 equips del futbol base. S’ha acabat la problemàtica d’espai que ens obligava a enviar equips a camps d’altres municipis, ara tots entrenen a les instal·lacions del Nàstic», va destacar el director general del Nàstic, Lluís Fàbregas.

El nou equipament dobla la capacitat que tenia el Nàstic fins ara a la Budallera. D’aquesta manera Fàbregas va assenyalar que «esperem, a partir de la pròxima temporada, créixer en equips de les categories que ho demanin. Qualsevol nen de qualsevol edat que vulgui jugar amb el Nàstic tindrà el seu espai».

El director general grana va apuntar que la construcció de la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona ha tingut un cost al voltant dels 2,4 milions d’euros en aquesta primera fase que van ser assumits pel Consell d’Administració de la SAD i es té la concessió per a 50 anys.

L’espai té marge de creixement i Fàbregas va assenyalar, sense concretar una data, el desig d’una ampliació de dos camps més, un de gespa artificial i un de natural. Actualment, la segona fase és un projecte a llarg termini, però es podria accelerar amb els ingressos que el Nàstic podria rebre en cas de pujar a Segona Divisió.

Millora de la senyalització

La ciutat esportiva es troba en una zona de creixement. Amb l’Hospital Viamed en construcció i el futur Tarraco Centrum, s’espera que l’espai bulli d’activitat. De moment, des del Nàstic treballen per millorar la senyalització de la zona.

«Estem pendents que l’Ajuntament incorpori retolació exterior als accessos perquè s’indiqui on està la ciutat esportiva. Que la gent pugui trobar l’espai tant venint des de Reus com des de Tarragona. També s’espera que s’assigni una parada de bus al davant de la ciutat esportiva i, d’aquesta manera, millorar la connexió amb el centre».

A més, també va afegir que «treballem amb l’Ajuntament per ampliar l’aparcament actual i així facilitar l’espai per les famílies que vinguin cada cap de setmana». El Nàstic ja té la seva ciutat i ara, toca continuar creixent.