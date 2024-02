El Nàstic es troba en la millor ratxa de la temporada amb nou partits sense perdre

El Nàstic de Tarragona es troba en el moment més dolç de la temporada a nivell de resultats. Amb l’empat contra el Sestao River, els grana van acumular una ratxa de nou partits sense perdre. D’aquesta manera, superen a la de set duels consecutius que van aconseguir en el primer tram de la temporada. Aquesta va començar amb una victòria agònica contra el Tarazona en el 98’ i, des de llavors, domini o pateixi, el Nàstic sempre ha puntuat.

Diumenge va ser un partit dels que va tocar patir. El tècnic grana, Dani Vidal, va advertir en el postpartit que «les estadístiques diuen que si fa molt de temps que no coneixes la derrota, és que està per caure. Contra el Sestao l’hem esquivat, però ara toca millorar perquè no arribi aviat». La clau per lluitar per l’ascens és la regularitat i, si no es pot guanyar, com a mínim s’ha d’empatar com sigui per allargar la ratxa el màxim possible.

Això és una tasca complicada que gairebé cap dels que ara es troba en posicions de play-off ha evitat. El darrer equip que li ha tocat viure aquesta dinàmica ha sigut el Celta Fortuna. Quan el Nàstic va viatjar a Vigo, el filial gallec era l’imparable líder de la categoria amb quatre victòries consecutives.

Els grana van patir, però es van emportar una victòria important que va suposar un cop d’efecte. Els grana no van parar de sumar de tres en tres i, en canvi, el Fortuna es va endinsar en una mala dinàmica que els ha portat quatre derrotes i dos empats. En qüestió d’un mes, el Celta ha passat de flamant líder a quedar-se fora del play-off d’ascens.

La competència en aquest grup és màxima. De fet, en els darrers cinc partits, la Cultural Leonesa, cinquè classificat, no ha aconseguit guanyar en els darrers cinc duels. La Ponferradina, en segona posició, només n’ha sortit victoriosa en un d’ells.

Això ho han aprofitat equips en millor dinàmica com el Deportivo de la Corunya, que suma cinc triomfs consecutius i el Barça Atlètic amb quatre en els darrers cinc partits. En aquestes 24 primeres jornades el grup 1 de Primera Federació ja ha vist passar sis líders diferents. El Nàstic és qui més temps ha passat en el tron, però encara resten catorze jornades per al final de la fase regular. Tot un món en el qual tot pot passar.

L’any passat, en aquesta mateixa jornada, l’Amorebieta, que va pujar com a primer, es trobava cinquè, a set punts del líder, l’Eldense, que va acabar pujant en el play-off. D’altra banda, en el grup I la situació va ser similar. El Racing de Ferrol es trobava a sis punts del líder i va ser l’equip que millor ratxa va aconseguir en el tram final de la temporada.

De moment, els objectius de cada equip es comencen a formalitzar. Els equips de la zona de descens, com el Sestao i el Teruel, rival grana d’aquest diumenge, comencen a jugar contrarellotge per assolir la salvació, el que els fa més perillosos. D’altra banda, els de la part alta, la pressió per mantenir-se augmenta. Per al Nàstic, l’objectiu ha de ser puntuar cada setmana. Aquest diumenge, els grana hauran d’allargar la ratxa contra el Teruel.