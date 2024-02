El Nàstic esperona l'afició grana amb noves promocions per assistir al Nou Estadi

El Nàstic de Tarragona realitza una promoció exclusiva per als abonats de l’entitat d'aquesta temporada en vista als dos propers enfrontaments al Nou Estadi Costa Daurada.

Des d’aquesta mateixa tarda, els socis grana podran retirar dues entrades de la seva localitat, una pel duel davant el CD Teruel, i una pel RC Deportivo, i venir acompanyats dels seus familiars i/o amics/gues en els respectius enfrontaments.

La promoció és indivisible, s’inclou una entrada per cadascun dels partits i el preu és de 10 € (Gols), 15 € (Preferent) i 25 € (Tribuna). Cadascun dels socis pot adquirir fins a un màxim de quatre entrades (2+2) de la zona on estigui abonat en el mateix preu i condicions. En el cas de completar-se la zona, el soci podrà continuar beneficiant-se de la mateixa promoció en un dels sectors del Temple amb preu inferior.

Els horaris previstos pels duels esmentats són els següents:

Nàstic – CD Teruel (J25): diumenge 25 de febrer de 2024, a les 16 h

Nàstic – RC Deportivo (J27): diumenge 10 de març de 2024, a les 12 h

Per aquests duels, l’entitat grana ofereix aquesta acció als socis per tal de donar el màxim suport a l’equip i defensar el liderat del grup I de Primera Federación. Per beneficiar-se d’aquesta promoció, limitada a l’aforament de cadascuna de les zones de l’Estadi, caldrà presentar l’abonament al punt d’atenció al soci, situat a la botiga del Nou Estadi Costa Daurada, i la venda es realitzarà únicament de forma presencial.

L’horari d’atenció al soci és de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores i, els dies de partit, des de dues hores abans de l’enfrontament. L’entitat es reserva el dret a modificar les condicions de la promoció.