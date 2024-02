Óscar Sanz rescata un punt contra el Sestao (1-1)

Si no pots guanyar, s'ha d'empatar. Aquest lema el va seguir el Nàstic a la perfecció després d'un partit difícil al camp del Sestao River. Óscar Sanz va rescatar un punt en el temps afegit en un duel que semblava dat i beneït en el qual el conjunt basc va imposar la seva llei. El conjunt grana no va mostrar la seva millor versió, fins i tot va arribar a ser inferior, però va tenir l'ofici de sumar un punt que el manté líder en solitari, a dos del Deportivo.

Per solucionar el problema defensiu, Dani Vidal va escollir la parella d'Unai Dufur i Iker Recio. També va haver-hi un canvi més. Óscar Sanz li va prendre la posició a Montalvo al mig del camp. L'objectiu d'aquest moviment estava clar, el tècnic grana sabia que l'esperava un partit dur i amb poca circulació de la pilota i necessitava més contundència i menys toc a la medul·lar.

El Sestao River va mostrar aviat les seves cartes. A la casa seva, els bascs van oferir un joc controlat i directe, buscant, sovint, la superioritat aèria. El conjunt d'Aitor Calle va controlar els primers minuts mentre que el Nàstic s'acabava d'adaptar al terreny de joc. Recio i Dufur, parella no habitual, van sortir amb les idees clares i no van voler arriscar ni una passada. Tot i que el Sestao River va començar a trepitjar àrea grana aviat, el Nàstic es va mostrar sòlid refusant cada pilota amb contundència i sense arriscar-se.

El pas dels minuts va evidenciar la realitat del partit. La pilota no circulava per terra i el duel es va transformar en un partit de voleibol a base de pilotades amunt, cops de cap i centrades.

El conjunt basc es trobava còmode en aquest escenari i va trobar l'espai al segon pal. Després d'una centrada lateral, Gaizka va guanyar l'esquena de Dufur i va rematar a boca de canó. Dani Parra va reaccionar a l'instant i, per instint, es va fer gran per tapar el màxim possible i, d'aquesta manera, va aturar el remat amb la cara.

Aquesta acció va servir per despertar de cop el Nàstic, que va fer un pas endavant en atac i va aconseguir fer mal a pilota aturada. Borja Martínez i Andy Escudero van executar una jugada assajada habitual aquesta temporada. Els llançadors de simular la centrada en dues ocasions per forçar el moviment dels rematadors i va funcionar. Pol Domingo la va enviar dins, però la jugada va quedar anul·lada per fora de joc i els grana van anar al descans amb empat a zero.

A la represa el Sestao River va sortir més fort i això es va traduir en ocasions de gol. Dani Parra va haver d'actuar aviat per salvar l'equip en dues ocasions. Primer desviant un remat ajustat al pal i, després, reaccionant per interceptar amb el braç un xut des de l'interior de l'àrea que havia trobat un espai entre la multitud de cames dels defensors. El Nàstic es va veure sorprès per la intensitat local i el seu joc va minvar contra un Sestao protagonista. Finalment, la insistència va tenir premi. Kaxe va rebre una passada filtrada massa senzilla entre Recio i Dufur per plantar-se davant de Dani Parra. En un intent per driblar el porter grana, va perdre l'angle de remat, però Parra, ingenu va cometre un penal evitable. El davanter no va perdonar i va transformar la pena màxima. Poc després, podria haver arribat el segon. En una transició, Guruzeta va rematar tot sol a la porteria, però Dani Parra va treure la mà per evitar el gol i redimir-se de l'acció anterior.

Amb la feina feta, el Sestao River es va arreplegar en defensa i el partit, com el temps d'ahir a Sestao, es va enfosquir. Va començar a ploure a bots i barrals i el Nàstic, tot i recuperar la pilota, es notava perdut sense saber concretar les ocasions. Això es va arreglar amb l'entrada de Mula. El fitxatge grana va començar a despertar l'atac grana i les centrades estèrils es van convertir en ocasions de gol. Precisament, una centrada de Mula la va rematar Marc Fernández al fons de la xarxa, però, de nou, estava fora de joc. El Nàstic havia tornat, l'ambient era diferent i els grana van extreure el seu esperit de lluita. Com no podia ser d'una altra manera, el gol va arribar de pilota aturada. En el temps afegit, Dani Parra va enviar la pilota a l'àrea i, com una cursa de relleus, el gol va arribar en tres instants. Primer Dufur va pentinar redirigir la pilota al punt de penal, allà Dufur, amb el clatell, la va acomodar al primer pal i el cap d'Óscar Sanz va aparèixer, miraculós, per enviar la pilota al fons de la xarxa.

D'aquesta manera, el Nàstic va rescatar un punt de Sestao i es manté líder.