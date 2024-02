El Nàstic vol tornar a conquerir Las Llanas per mantenir el ritme de líder

El Nàstic de Tarragona buscarà aquest diumenge mantenir el ritme de líder al camp d’un dels equips que lluiten per mantenir la categoria, el Sestao River. Els bascs oferiran lluita i un partit físic i travat per impedir que els grana estiguin còmodes. Amb tot, els grana ja saben el que és guanyar al seu estadi. De fet, el camp de Las Llanas només porta bons records.

L’última vegada que els tarragonins van visitar Las Llanas va ser en el play-off d’ascens a Segona Divisió de la temporada 13-14. Llavors, l’equip de Vicente Moreno ja havia superat el Racing de Ferrol a la primera ronda i s’enfrontava al Sestao River a la segona. Els bascs arribaven al duel com a favorits, líders del seu grup i en el primer partit de l’eliminatòria van aconseguir un empat a un al Nou Estadi. El Nàstic necessitava rematar la feina a domicili i en un context feréstec, però va estar acompanyat per una bona marea grana. Tot i començar perdent, David Querol i David Rocha, en qüestió de cinc minuts, van marcar dos gols que van classificar l’equip a una final que es va acabar perdent contra el Llagostera.

Els de Dani Vidal també tenen un compte pendent contra el Sestao River. El tècnic grana, en més d’una ocasió, ha posat el partit contra el conjunt basc al Nou Estadi com l’exemple de duel desafortunat en el qual l’equip va merèixer més premi. Així va ser. Llavors, el Nàstic es trobava en plena crisi de gol i de victòries. Els grana van dominar el partit i van tenir més de tres ocasions clares, però cap va entrar i el duel va acabar amb empat a zero. La més clara la va tenir a l’últim minut Marc Fernández, el qual es va lesionar en el moment d’executar el remat.

Pel que fa al Sestao River, l’equip ha canviat des del partit d’anada. Els bascs segueixen en zona de descens, però s’han adaptat a la categoria, sobretot al seu estadi. El Sestao River no perd com a local des del 2 de desembre contra el Lugo. En aquests mesos, Las Llanas s’ha convertit en el seu baluard per assolir la salvació. Han tret un punt contra el Teruel i l’Unionistas i han vençut a l’Arenteiro i l’Osasuna Promesas. Amb Aitor Calle encara a la banqueta, sempre han plantat cara al seu estadi, fins i tot han rascat empats contra el Deportivo i la Ponferradina. A més, el conjunt basc ha aprofitat el mercat d’hivern per reforçar totes les demarcacions. El davanter Kaxe, que l’any passat va jugar amb l’Ibiza a Segona Divisió, i els defensors Roberto Corral i Antxón Jaso són titulars des que van arribar. Les noves cares han donat aire fresc a un Sestao River que ofereix un estil de joc senzill, sense arriscar, però al seu estadi suma intensitat.

Pel que fa al Nàstic, Dani Vidal haurà de decidir quin serà l’acompanyant d’Unai Dufur a l’eix de la defensa. Pol Domingo sembla l’opció més segura, però també guanya punts l’alternativa d’Iker Recio.