Álex Mula: «Arribo més motivat que mai. Vull jugar a categories superiors i el Nàstic és l’equip indicat»

Dissabte va debutar al Nou Estadi Costa Daurada i ja ha jugat dos partits. Quines són les primeres sensacions?

«Molt positives la veritat. Tant la meva família com jo ens hem adaptat a la ciutat i l’equip m’ha posat les coses molt fàcils per ser un més des del primer dia».

Com es va donar el fitxatge pel Nàstic?

«Feia temps que havia parlat amb Javi Sanz, però les converses es van aturar fins que va arribar el mercat d’hivern. Jo no comptava amb molts minuts a Grècia i volia sortir perquè la meva prioritat és jugar. Va sortir l’opció d'arribar al Nàstic a través de Javi Sanz i em va convèncer».

En els dos partits no ha pogut gaudir de molts minuts. Què és el que pot aportar a l’equip?

«Estic començant a poc a poc, al final és difícil entrar en un onze quan l’equip està tan bé. Puc aportar verticalitat i, sobretot, molt de perill a l’àrea rival. M’implico molt en les tasques ofensives i vull generar molt de gol, ja sigui anotat per part meva o a través d’assistències. Vinc a donar un cop de mà per assolir l’objectiu de l’ascens».

L’any passat va començar la seva aventura europea. Com és el futbol a Polònia i a Grècia?

«Em va sorprendre molt positivament a Polònia. Tàcticament, som superiors a Espanya, però és un futbol molt exigent. Penso que és una bona lliga per poder destacar a nivell esportiu i també per fer un pas endavant a nivell econòmic. D’altra banda, a Grècia, hi ha jugadors molt talentosos, però pel que fa als equips, si traiem de l’equació els de la part alta de la classificació, penso que no hi ha molt nivell. El Nàstic podria competir perfectament amb els equips de la primera divisió de Grècia».

Al Wisla de Cracòvia va coincidir amb l’exentrenador grana Kiko Ramírez. Va contactar amb ell abans de decidir de venir?

«La veritat és que sí. El vaig trucar i només em va dir bones paraules. Em va destacar que el Nàstic era com casa seva i que estaria molt bé aquí».

Va sortir d’Espanya després de jugar més de cent partits a Segona. Amb quina mentalitat torna Mula?

«Arribo amb moltes més ganes i il·lusió que quan vaig començar. Ara he passat per molts equips i ja sé com funciona aquest esport. El meu objectiu és tornar a jugar en categories superiors i el Nàstic és l’equip indicat per aconseguir-ho».

El Nou Estadi l’ha trepitjat en tres ocasions, comptant el duel de dissabte. Va jugar a Tarragona amb el Tenerife (17-18) i amb el Màlaga (18-19) i en tots tres partits ha guanyat.

«He tingut la sort sempre del meu costat al Nou Estadi per sortir amb la victòria. Espero que la ratxa continuï aquest any, ja que necessitem tots els punts possibles a casa».

És difícil entrar en dinàmica d’un equip a la meitat de la temporada quan està funcionant tan bé?

«Per una banda, és senzill, perquè m’he trobat un grup espectacular que m’han fet molt fàcil l’adaptació, però, per l’altra costa fer-se un lloc a l’onze perquè la competència és molt alta. La clau és continuar treballant i aprofitar les oportunitats que em doni l’entrenador».

De moment és el revulsiu a la segona meitat. És una pressió o una motivació?

«Sempre costa adaptar-se a la dinàmica del partit, perquè has d’igualar el ritme dels companys i dels rivals en qüestió de segons. Però si surts, la teva feina és millorar el que ja hi ha sobre la gespa i no és una pressió per a mi tenir el paper de solucionar un partit travat o ajudar a l’equip a no perdre quan s’està guanyant».

A Màlaga ja va viure una temporada amb una promoció d’ascens. Quina és la clau?

«Crec que la clau radica en minimitzar els errors i treballar el detall cada dia. En aquesta categoria qualsevol distracció significa perdre punts. De la mateixa manera, hem d’aprofitar les que cometen els rivals».

Què espera del duel d’aquest cap de setmana contra el Sestao River?

«És un equip que ha demostrat que és capaç d’empatar contra el Deportivo de la Corunya i la Ponferradina. Serà un partit difícil i molt físic. Hem de mantenir la mateixa mentalitat que la setmana passada a casa».