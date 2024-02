Arribar i moldre: Alan Godoy destaca al Nàstic amb un gol i una assistència en tres duels

El Nàstic de Tarragona només va realitzar dos moviments aquest mercat d’hivern. La direcció esportiva volia reforçar l’atac de l’equip amb poques peces per minimitzar l’impacte a un grup de treball que estava funcionant de meravella. Álex Mula va ser una oportunitat de mercat i Alan Godoy ja interessava des del l’estiu. El primer encara li falten minuts per l’adaptació, però per Alan Godoy ha sigut arribar i moldre.

El davanter canari ha disputat tres partits amb la samarreta grana i ja ha aconseguit ser decisiu en dos d’aquests amb un gol i una assistència. Godoy va debutar amb la samarreta grana contra l’Osasuna Promesas i va tenir el paper de trencar l’empat en el marcador. Tot i els pocs entrenaments amb la resta del grup, el davanter en va tenir suficient per lluir les seves capacitats amb un joc veloç.

Fins i tot, una ocasió de gol amb un remat de cap complicat que va marxar fora per poc. En una setmana es va posar en sintonia amb els seus companys i, contra la Real Sociedad B, la seva presència va revolucionar el partit. Llavors, el duel estava travat pel joc dur del filial basc i Godoy va sortir a la segona part per revifar el joc ofensiu del Nàstic. I ho va aconseguir.

Primer, va provar sort amb un xut creuat des de la frontal i, després, va habilitar un contraatac que va acabar amb el 0-1 per part de Pablo Fernández. La seva feina no va acabar aquí, literalment després del gol, la pressió de Godoy va provocar l’errada d’un defensor rival i el canari va fer una assistència a Jaume Jardí perquè marqués el 0-2 definitiu. Per Dani Vidal perquè un jugador tingui minuts aquest ha de córrer i esforçar-se al màxim des del primer minut, i Godoy ho va entendre a la perfecció a l’hora de pressionar els rivals.

Aquest rendiment va ser suficient per guanyar-se la titularitat en el tercer partit amb la samarreta grana. Diumenge, contra el Real Unión, va seguir la tònica de l’equip i va estar desencertat amb la pilota als peus, però, en el seu primer partit a l’onze, es va batejar amb el cap. Com no podia ser d’una altra manera, la seva estrena golejadora va arribar finalitzant la jugada Sant Magí.

El gol va arribar amb una mica d’ajuda del porter rival, Charlie Pérez, que va relliscar en el moment de la centrada. Amb el del diumenge, ja són els quatre gols assolits aquesta temporada amb aquesta jugada, totes protagonitzades pels centres mil·limètrics de Borja Martínez des del córner dret del gol de muntanya. Alan Godoy va aterrar a Tarragona per afegir velocitat a l’atac del Nàstic.

De moment, amb el sistema d’un únic davanter ocupat per Pablo Fernández, Godoy ha trobat el seu espai per la banda esquerra, disputant-li la posició a Marc Fernández. De moment, el canari només ha disputat 137 minuts amb la samarreta grana i si segueix aquesta progressió, el Nàstic tindrà un nou golejador per aquesta temporada. L’any passat, amb mitja temporada al Sanluqueño, Godoy va aconseguir 8 gols. Enguany, en tres partits ja s’ha estrenat de grana.