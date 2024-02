El Nàstic haurà de reformular la defensa per complet contra el Sestao

El Nàstic va mantenir el darrer cap de setmana la condició de l’equip menys golejat de la categoria. Malgrat el golàs d’Asier Benito des de la frontal de l’àrea, els grana van completar, una vegada més, un partit sòlid en defensa, i més tenint en compte que no es va veure el millor Nàstic contra el Real Unión. La victòria va donar el lideratge, però el preu a pagar va ser alt perquè Dani Vidal es queda sense la parella titular de centrals de cara al duel contra el Sestao River.

Nacho González i Pablo Trigueros van veure en el mateix partit la cinquena targeta groga i, d’aquesta manera, hauran de complir la sanció aquest cap de setmana. Aquestes són unes baixes sensibles, perquè els dos s’han mostrat com una parella consistent des del principi de la temporada.

Nacho posa el caràcter i el lideratge, mentre que Trigueros és la calma, la precisió i la sortida de pilota. Aquesta combinació ha ajudat tant en defensa com en l’aspecte golejador. Combinats, els centrals del Nàstic han aportat un total de sis gols, la majoria protagonitzant les jugades d’estratègia.

Vidal té quatre alternatives possibles per solucionar el problema. El candidat més clar a la titularitat és Unai Dufur. El central navarrès és el tercer en discòrdia entre els centrals i, diumenge, tindrà una oportunitat d’or per lluir-se. La difícil decisió arriba en buscar-li acompanyant.

Per una banda, Pol Domingo podria tornar a reconvertir-se com a central i deixar la banda dreta a Tirlea. Tot i que Domingo s’ha declarat més còmode al lateral, va debutar com a central i el seu rendiment és una garantia de solidesa. Amb tot, aquest canvi implicaria trastocar encara més la rereguarda de l’equip.

Óscar Sanz és un altre candidat. El migcampista grana ja va disputar a la Pobla partits com a central. Finalment, l’aposta més segura seria confiar en Iker Recio com a parella de Dufur. El de Talavera de la Reina, tot i arribar com a recanvi de Joan Oriol, va destacar en la seva presentació que es veu més còmode com a central.

De fet, la majoria dels partits de la darrera temporada amb l’Alcorcón B els va disputar a l’eix de la defensa i en els minuts que ha disputat enguany ha complert les expectatives. En cas d’escollir aquesta opció, per cobrir el forat de suplent de Recio i Joan Oriol, Dani Vidal podria optar per convocar Boaz Hallebeek. El capità de la Pobla ja va mostrar els galons l’any passat contra el Sabadell. Ara, amb totes les cartes a la taula, Dani Vidal haurà de prendre la decisió final.