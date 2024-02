El Nàstic és l’equip que més jornades ha dormit com a líder aquesta temporada

El Nàstic de Tarragona va recuperar el darrer dissabte el seu tron a la primera posició del grup 1 Primera Federació. Després de la victòria treballada contra el Real Unión i la punxada de la Ponferradina a casa, els grana tornen a liderar tretze jornades després. D’aquesta manera, l’equip de Dani Vidal es converteix en el conjunt que més jornades s’ha mantingut al capdavant del grup amb un total de 7, seguit de la Ponferradina amb 6.

El grup 1 de Primera Federació no és gens fàcil. Fins ara, la categoria l’han liderat sis equips diferents. De fet, després de la primera hegemonia del Nàstic, només la Ponferradina ha pogut mantenir un bon ritme de competició per acumular sis setmanes com a líder.

A la jornada 23, la condició de líder encara és anecdòtica, tenint en compte que resten quinze partits més per acabar la lliga, però sí que ha servit per premiar la regularitat de la Vidalneta. Els grana sumen 22 punts dels darrers 24 possibles, una ratxa que va començar amb l’agònica victòria al minut 98 contra el Tarazona. Llavors, els grana estaven en la vuitena posició a set punts del líder i, ahir, van completar l’escalada.

Contra el Real Unión, els grana van sumar els tres punts gràcies a l’eficàcia de la primera meitat. Els grana van aprofitar una jugada a pilota aturada i una errada del porter rival per posar un plàcid 2-0. Amb tot, la segona meitat va ser més gris. Després del golàs del 2-1 d’Asier Benito, els grana no van ser capaços de rematar el partit i van centrar els esforços en tancar el partit en defensa. No va ser una victòria polida, però més que suficient per assolir l’objectiu. De fet, Dani Vidal va destacar en la roda de premsa posterior al duel que «aquesta és una categoria molt igualada. El Real Unión era un rival exigent i, tot i que a casa solem fer bons partits, de tant en tant toca guanyar duels en els quals no ets superior».

La victòria de dissabte també va ser important per la resta de resultats de la jornada. A més de la Ponferradina, dos rivals més del top 5 van punxar. La Cultural Leonesa va perdre contra l’Arenteiro i el Celta va empatar a tres contra el Teruel. D’aquesta manera, el Nàstic es troba a cinc punts del quart classificat. Més lluny està la sisena posició, la primera fora del play-off, que es troba a set punts després de la victòria del Barça Atlètic contra el Sabadell.

El Deportivo ha despertat



Tot i que el segon classificat és la Ponferradina, a un punt del Nàstic, hi ha un equip que també es troba en ratxa ascendent. El Deportivo de la Corunya va superar dissabte l’SD Logroñés per 0-5 i va sumar la quarta victòria consecutiva. El conjunt gallec, que va mantenir el seu entrenador en el pitjor moment, ha començat a mostrar el potencial d’una plantilla obligada a acabar en primera posició. En aquesta ratxa de quatre triomfs, els gallecs van superar la Ponferradina i el Celta i s’han col·locat tercers amb 41 punts amb una aura d’equip imbatible. Amb tot, el duel entre el Nàstic i el Deportivo haurà d’esperar fins al 10 de març.