El Nàstic recupera el tron (2-1)

El Nàstic de Tarragona ha recuperat el seu tron. Després de mesos allunyat i una mala dinàmica, els grana han tornat a la primera posició de la categoria superant per 2-1 el Real Unión al Nou Estadi i aprofitant l'empat de la Ponferradina contra l'Unionistas. Els grana van saber superar un duel difícil contra un Real Unión associatiu que va saber posar contra les cordes a l'equip a la segona meitat. Amb tot, els grana es van adaptar a les circumstàncies per allargar la seva bona ratxa amb la recompensa del lideratge i amb el punt amarg de la cinquena groga a Trigueros i a Nacho.

Dani Vidal va apostar per fer moviments a l'onze. Parra va entrar pel lesionat Varo i Alan Godoy va sumar la seva primera titularitat en substitució de Marc Fernández. D'altra banda, Marc Montalvo va mantenir el seu lloc a l'onze tot i que Óscar Sanz ja estava disponible.

El Unión no es va acovardir en la visita al camp del líder. De fet, els bascs van començar dominant el partit. Durant els primers deu minuts, la velocitat i les idees de l'esquema d'Íñigo Idiakez van superar un Nàstic que va encetar el duel amb una pressió desordenada i a destemps. Els grana estaven freds i així ho van aprofitar els bascs per plantar-se a l'àrea grana. Amb tot, els seus intents de remat es van estavellar contra la defensa grana.

El Nàstic va saber aviat quin era el seu paper. Tocava esperar l'oportunitat i la primera que va tenir la va aprofitar. Marc Montalvo va pispar amb contundència l'esfèric a camp contrari i, amb un moviment preciós, es va desfer del seu defensor per brindar la pilota en safata de plata a Joan Oriol a la frontal. El capità grana es va omplir de confiança i va provar un remat ras i potent des de la mateixa línia de l'àrea rival. Charly, el porter basc, es va estirar, però no va ser contundent en l'aturada i després de topar-li en el braç es va colar dins. Aquest detall va ser un petit detall, però els errors al camp del líder es paguen. Joan Oriol va tirar per terra el bon futbol dels primers 10 minuts dels d'Idiakez amb el 1-0.

El Nàstic va aprofitar l'embranzida per brotar el seu joc. Andy Escudero va cuinar una jugada preciosa des del mig del camp. De l'extrem, la pilota va anar al primer toc des de la defensa, amb Joan Oriol com a protagonista, fins a l'àrea rival amb la centrada de Jaume Jardí. Els grana van mantenir viva l'ocasió i, finalment, va acabar amb un remat de cap de Pol Domingo que va sortir llepant el pal dret. Amb comoditat i confiança, els grana van mostrar un joc combiantiu, veloç i contundent. Els de Dani Vidal gaudien amb la pilota.

El Real Unión va venir al camp amb valentia i, després d'aguantar la pressió del gol, va reconstruir el seu joc. El partit va tornar al punt inicial, amb un Nàstic més defensiu, però els grana tornaven a esperar la seva oportunitat. Després d'aguantar minuts intensos, els grana van aconseguir un córner al gol de muntanya. Aquell punt exacte ha vist tres jugades Sant Magí executades a la perfecció i li va tocar veure una altra. Borja Martínez va centrar al primer pal cap al gruix de l'atac grana i, d'entre tots els caps, va aparèixer el de Godoy que, sense saltar, va posar el 2-0.

A la represa, el Nàstic va mantenir el ritme de Carnaval amb oportunitats com el remat creuat de Pablo Fernández, però la tranquil·litat va desaparèixer en un tres i no res. Asier Benito va posar aigua al vi del Nàstic amb un golàs des de la frontal de l'àrea. El davanter del Real Unión va trobar l'espai al vèrtex de l'àrea i, amb un remat potent, va enviar l'esfèric a l'escaire, impossible per a Dani Parra.

El gol va ser gasolina per al Real Unión que, a poc a poc, va trobar la porteria grana més sovint. Els bascs van pujar una marxa més i, revolucionats, també van contribuir al fet que s'escalfés el partit. Les faltes eren habituals i Vidal va veure com la seva parella de centrals veia targetes grogues. D'aquesta manera, ni Nacho ni Trigueros podran jugar el següent partit. El duel també es va travar quan l'àrbitre va aturar el joc uns minuts.

El partit es va transformar a l'instant. Del còmode festival de Carnaval a la supervivència i desordre per la lluita per la pilota. Els minuts passaven i el Real Unión posava el Nàstic contra les cordes amb faltes laterals. Amb tot, els grana aguantaven com podien, fins i tot en els set minuts d'afegit. Al final va haver-hi premi. En l'altre partit que es disputava al mateix temps, l'Unionistas va marcar el gol de l'empat contra la Ponferradina i, d'aquesta manera, el Nàstic va recuperar el seu tron al capdavant de la Primera Federació.