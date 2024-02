Un Real Unión renovat sota el paraigua de l’Aston Villa posa a prova el Nàstic

El Nàstic de Tarragona torna al fortí del Nou Estadi Costa Daurada amb l’objectiu de celebrar el dia de carnaval allargant la ratxa de victòries. Els grana es van mostrar sòlids i efectius contra la Real Sociedad B i continuen picant pedra per recuperar la primera posició. Demà, els grana s’enfrontaran a un Real Unión amb les mateixes armes de l’anada, amb una nova pinzellada a la banqueta.

L’entitat basca presidida per Igor Emery va fer efectiva durant el mercat d’hivern la seva unió sota el paraigua del club britànic Aston Villa, dirigit pel seu germà, Unai Emery. Aquesta fusió és similar a la que té el Girona i el Manchester City, que es troben en el holding City Football Group. En aquest acord, l’entitat basca no només rep els jugadors talentosos de l’equip anglès, sinó que també inclou coneixements tècnics de metodologia per a créixer com a clubs amb una mateixa idea de treball.

Aquesta evolució es va evidenciar al mes de gener començant amb el canvi d’entrenador. Íñigo Idiakez, germà de l’entrenador del Deportivo de la Coruña Imanol Idiakez, va agafar les regnes de l’equip al gener i, fins ara ha aconseguit dues victòries, dos empats i una derrota en els cinc partits que ha dirigit. Idiakez va aterrar a Irún després de ser l’entrenador de l’equip sub-21 de l’Aston Villa i es va emportar amb ell els joves talents Josh Feeney i Tommi O’Reilly. Aquest últim va debutar a la Conference League amb el primer equip.

Fins ara, el Real Unión s’ha mostrat com un equip de dues cares. Per una banda, és un dels equips més anotadors de la categoria, però, per l’altra, també és dels més golejats. Amb tot, aquesta tendència s’ha atenuat des de l’arribada d’Idiakez, i l’equip ha deixat la porteria a zero en els darrers dos partits.

El Real Unión ha millorat en el joc sense pilota, però també és un equip que no la pensa regalar i és molt actiu en atac. Alberto Solís, pitxitxi amb nou gols, i Asier Córdoba són dos punyals que troben facilitats en els duels per les bandes i Antón Escobar és el seu killer amb 7 gols. De fet, la connexió entre Córdoba i Escobar, sumat a una errada de Trigueros, van ser els causants de l’empat a un gol en el duel contra el Nàstic a l’Stadium Gal.

Tot i que en els darrers partits ha sigut suplent, el jugador més destacat de l’Irún és Alain Oyarzun. L’extrem basc és franctirador especialment perillós en les jugades a pilota aturada. En el darrer partit contra el Lugo, va fregar un gol olímpic. La seva precisió en els centres ofereix una capa més de perillositat a tenir en compte a l’àrea per a la defensa del Nàstic.