Varo pateix una petita fractura al pòmul i és dubte contra el Real Unión

El Nàstic de Tarragona afrontarà el duel de dissabte amb un dubte a la porteria. Després d’unes proves mèdiques, s’ha confirmat que Alberto Varo pateix una petita fractura al pòmul a causa de la dura entrada que va rebre el darrer diumenge contra la Real Sociedad B. Bryan Fiabema va colpejar a la cara del porter canongí amb les botes, causant-li en primera instància un tall que va necessitar cinc punts de sutura.

Aquesta ferida va obligar la substitució del porter, però el Nàstic volia comprovar si el cop havia causat més danys. Varo no ha entrenat amb la resta del grup durant tota la setmana i, després de les proves mèdiques d’ahir, es va confirmar la petita fractura que el manté com a dubte de cara el duel de dissabte. D’aquesta manera, l’Àguila de la Canonja s’uneix a la llista de baixes d’aquesta setmana. Dani Vidal no podrà comptar ni amb Marc Álvarez ni David Concha.

Tampoc ho podrà fer amb Gorka Santamaría. El davanter ja entrena amb el grup, però des de l’entitat grana són cautelosos en la seva tornada per evitar més recaigudes. D’altra banda, Dani Vidal tindrà una bona notícia perquè podrà comptar amb Óscar Sanz. El que era el migcampista titular, va completar el cicle de targetes grogues contra la Real Sociedad B, ara és la decisió del tècnic mantenir a Montalvo a l’onze o donar entrada a Sanz.