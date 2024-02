El camí de Pol Domingo: cent partits d’ensomni per a un jugador del planter

El darrer diumenge Pol Domingo va disputar un partit especial contra la Real Sociedad B. Després de 16 anys formant part de l’entitat, Domingo va complir la fita de jugar cent partits amb la samarreta grana del primer equip. Aquest és un somni i un exemple a seguir per a tots els jugadors del planter grana, però per al lateral suposa un punt i seguit en la seva trajectòria al Nàstic.

Pol Domingo, PolDo o també anomenat el Búfal de la Pobla de Montornès, va debutar amb el primer equip del Nàstic un 11 de gener de 2020. El conjunt grana, llavors entrenat per Toni Seligrat, va disputar un partit de Copa del Rei contra el Zaragoza i el tècnic valencià no va dubtar a incloure a Domingo a l’eix de la defensa. El de la Pobla de Montornès ja havia entrat en dinàmica del primer equip aquell mateix any, després de realitzar un bon paper a la Pobla de Mafumet, però en el seu debut va tirar a terra la porta del primer equip.

Domingo es va guanyar la confiança de Seligrat i va mantenir la seva presència en els següents vuit partits de lliga. Ja des d’aquell moment va mostrar la seva polivalència, perquè va arribar a cobrir el lateral dret. Llavors va ser un central fiable, contundent i amb un físic descomunal, una combinació que li va permetre guanyar duels amb facilitat. La següent temporada, en el futbol de pandèmia, va ser la de la seva consolidació en el primer equip. El debut de la 20/21 va ser com a lateral dret contra el Prat. Domingo no va desentonar i va ser el primer tast de la seva futura posició.

Domingo ja havia jugat com a carriler dret en les categories inferiors, però va ser amb Raül Agné quan va començar la seva reconversió de central a lateral. La temporada 21/22, en l’estrena de la Primera Federación, Carlos Albarrán, el lateral dret titular, va patir una greu lesió al principi de la temporada i Pol Domingo va ser l’escollit per agafar el testimoni. El que va començar com una solució temporal, es va convertir en una aposta segura. Domingo no només va complir, sinó que es va guanyar la titularitat oferint seguretat defensiva i fent passos endavant a l’atac, una faceta del lateral que va millorant progressivament.

Aquesta trajectòria ascendent va culminar amb premi. Domingo va ser l’heroi grana després de marcar un autèntic golàs contra el Sevilla Atlético davant un Nou Estadi ple, amb 13.222 espectadors. El gol va suposar el primer pas per participar en el play-off d’ascens a Segona. Ara, PolDo és un fix als onzes titulars i també un dels capitans de la plantilla. És un home d’equip que va signar la renovació fins al 2025, tot i que no es veu lluint cap altre color que no sigui el grana.

La història li deu un ascens

Pol Domingo ha viscut moltes experiències de grana, però té un compte pendent. El Búfal va estar present en el dia de la desfeta del 4-0 contra l’Ibiza i també al tràgic 2-0 contra el Villarreal B a Vigo. Enguany, després de superar la barrera dels 100 partits, buscarà sumar una fita més com a jugador del Nàstic celebrant un ascens.