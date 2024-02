El Nàstic ha deixat la porteria a zero en més de la meitat dels partits

Que el Nàstic hagi aconseguit 19 dels últims 21 punts possibles no es deu només a una virtut. El gran joc de l’equip de Dani Vidal l’ha refermat com un candidat per l’ascens de categoria i el col·loca en plena lluita per la primera posició. Tot i que el mèrit és una confluència d’encerts i bon rendiment, destaca especialment la fermesa defensiva. Els grana no només són l’equip menys golejat de la categoria amb 12 gols encaixats, sinó que també són els que més porteries a zero acumulen.

En definitiva, el Nàstic ha tancat més de la meitat dels partits que ha disputat sense rebre cap gol. Aquest rècord conjunt a la porteria es divideix amb Dani Parra amb dues i Alberto Varo amb onze. Amb tot, l’Àguila de la Canonja no és el porter que més porteries a zero acumula, aquest títol l’ostenta el porter de la Cultural Leonesa, Miguel Bañuz amb 12 i amb tres partits disputats més que Varo. Tanmateix, el porter grana és el segon amb el coeficient de gols per partits més baix amb 0,58, només superat per l’arquer de l’Unionistas, Pablo Cacharrón, que ha rebut 9 gols en 16 partits.

El treball que hi ha darrere d’aquests números defensius del Nàstic l’ha destacat en diverses ocasions Dani Vidal. Per aconseguir una defensa sòlida hi interfereixen tots els jugadors. Per una banda, els atacants fan la feina bruta de la pressió als rivals i de cobrir les bandes quan els laterals pugen a l’atac. Els migcampistes, amb especial protagonisme d’Óscar Sanz, són un embut a la medul·lar i, els centrals, dirigits per Nacho González, tenen la tasca directa de cobrir els atacs. En definitiva, l’equip funciona com el mecanisme d’un rellotge que es tanca amb l’encert dels porters.

La fórmula de la bona defensa és la que han establert ara els tres aspirants a la primera posició. Tant la Ponferradina, com la Cultural Leonesa i el Nàstic compten amb uns números similars. Els dos rivals dels grana acumulen 14 gols encaixats i han marcat 25 i 23 dianes, per sota de les 27 dels de Dani Vidal. La Vidalneta, el sobrenom del conjunt grana que ha triomfat a les xarxes socials, tindrà un nou repte dissabte a les 16 h contra el Real Unión.