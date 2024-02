El Nàstic mira cap a dalt: el joc i els resultats justifiquen l’ambició grana

El Nàstic de Tarragona va assolir el darrer diumenge una victòria de les que marquen un punt d’inflexió a les aspiracions del conjunt grana. Després de l’empat contra l’Osasuna Promesas, els de Dani Vidal van respondre aviat per sumar uns tres punts contra la Real Sociedad B que deixen a l’equip a set de distància del sisè classificat, el primer sense el premi de participar en el play-off d’ascens. Els resultats i el joc són els arguments per ser ambiciosos i mirar cap a dalt, però el Nàstic sap que ha de mantenir els peus a terra.

El duel del diumenge no va ser gens fàcil. El Sanse va plantejar un partit dur, ple de cops de colzes i trepitjades que van comportar moltes interrupcions i poques targetes grogues. Amb tot, els grana van exhibir les seves virtuts. No van perdre la calma i es van adaptar al partit per, al final, trencar-lo amb dos gols en dos minuts. Finalment, van neutralitzar el talent local per tancar el partit amb comoditat i sense patir. Els de Dani Vidal van desenvolupar un joc de líder, i així podria haver sigut si no fos perquè la Ponferradina no va punxar contra l’Osasuna Promesas.

Els grana van sumar la tretzena porteria a zero i completen una ratxa de 19 dels 21 punts possibles, unes dades demolidores que justifiquen l’ambició del Nàstic. Els grana tenen un coixí de set punts respecte al sisè classificat, un marge d’error prou sòlid que permet donar tranquil·litat a l’equip i facilita que l’objectiu es fixi en establir-se entre els cinc primers classificats i també mirant cap a dalt, per entrar en la lluita per l’ascens directe.

La plantilla calma l’eufòria

Tot i la ratxa de set partits sense conèixer la derrota, la plantilla grana ha volgut posar una mica d’aigua al vi per calmar l’emoció i mostrar maduresa. La ratxa actual, millor que la que es va aconseguir a principi de temporada, va néixer en una situació límit. El gol de Mario Rodríguez en el 98’ contra el Tarazona va engegar una dinàmica que, en cas de no haver marcat, podria haver acabat, fins i tot, amb Dani Vidal fora de la banqueta.

Per aquest motiu, el tècnic va destacar en el postpartit contra la Real Sociedad B que «hem de continuar anant pas a pas, està clar que a tots ens fa il·lusió l’objectiu, però queda molta lliga, tot i que estem en el bon camí». A aquest reclam es van afegir els golejadors Pablo Fernández i Jaume Jardí. A més, el reusenc va voler recordar que «en aquestes dates, l’any passat el Córdoba es donava per ascendit i va acabar lluitant per no baixar, encara queda molt».

El joc i els resultats són els arguments per un Nàstic ambiciós, sense por per mirar cap a dalt, però amb els peus a terra i sense carregar la pressió afegida d’un objectiu obligat de l’ascens directe.