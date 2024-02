Dos minuts de pura màgia (0-2)

El Nàstic de Tarragona va sumar ahir la tercera victòria consecutiva fora de casa amb dos minuts de pura màgia. El partit no va ser senzill. La primera part va estar interrompuda constantment pel joc dur de la Real Sociedad B que va acabar, fins i tot, amb Varo sent substituït després de rebre un tall a la cara que va necessitar cinc punts de sutura. Amb tot, els grana es van refer a la segona meitat i, en dos minuts, Pablo Fernández i Jaume Jardí, pitxitxis grana, van solucionar el partit gràcies a un actiu Alan Godoy.

Després que Óscar Sanz veiés la cinquena groga contra l'Osasuna Promesas, Dani Vidal va escollir a Marc Montalvo com el seu substitut al mig del camp i el riudomenc no va desentonar. El Nàstic va començar actiu amb la pilota. Els grana portaven la batuta i concentraven els esforços en la banda dreta. Amb tot, el Sanse va plantar un mur defensiu ordenat, amb dues línies marcades per uns migcampistes sacrificats per ajudar als centrals. D'aquesta manera, els primers quinze minuts van passar amb un Nàstic intentant trobar una esquerda per on fer mal, però que no van poder trobar.

D'altra banda, la Real Sociedad B no necessitava gaire per colar-se dins de l'àrea. Una passada en profunditat de Goti cap a Bryan Fiabema va generar una acció u contra u que va acabar en un dels pitjors resultats possibles. Fiabema no va arribar a rematar, però va acabar la jugada amb els peus per davant i va colpejar a la cara d'Alberto Varo amb els tacs per davant. Fiabema li va fer un tall a la cara del porter de la Canonja i, mentre que ell només va veure una groga, Varo va haver de ser substituït perquè els metges li havien de tancar la ferida. Després de set minuts amb el joc aturat, va entrar Dani Parra i el partit es va reprendre completament canviat.

El Sanse va aprofitar per reorganitzar les seves idees i, a poc a poc, van començar a allargar les possessions per controlar el partit. El Nàstic encara tenia les ocasions, però aquestes eren massa tímides i totes van arribar en accions de pilota aturada. Primer, Nacho González va baixar amb el cap una centrada lateral cap a Marc Fernández, però l'extrem grana no va arribar a rematar i, després, el mateix Nacho es va trobar una pilota morta dins de l'àrea, però el seu intent de xut al primer toc va acabar als núvols. Cap d'aquestes accions va anar entre els tres pals i, pel que fa al joc, a poc a poc, es va enrarir. En cada xoc, els jugadors del Sanse deixaven un regal en forma de cop de colze o trepitjada que resultava amb jugadors grana dolorits a terra. L'àrbitre, José Alberto Pardeiro, no posava remei, les targetes eren massa escasses i, fins i tot, inexistents. I això va acabar en un partit en el qual cap dels dos equips aconseguien trenar jugades. Finalment, tot i els vuit minuts d'afegit al primer temps, el partit va acabar amb una única acció, un cop de cap del Sanse que va atrapar Dani Parra a boca de canó.

L'encontre necessitava una espurna i Vidal va donar entrada a Alan Godoy. El davanter canari va ser com un volcà en erupció en l'atac grana i el Nàstic va revifar. Els grana van dominar l'esfèric a la represa i Godoy va avisar primer amb una centrada enverinada que va marxar a l'esquerra del porter rival. El conjunt grana va insistir per, finalment obtenir el premi. Godoy va cedir l'esfèric a Joan Oriol que, no s'ho va pensar i va centrar al segon pal. Allà estava tot sol Pablo Fernández que, amb un cop fortuït, va enviar la pilota a l'esquadra, inaturable per a Fraga. D'aquesta manera, el davanter asturià es va convertir en el pitxitxi en solitari de l'equip, però aquest títol no li va durar gaire. Literalment en la següent acció, quan la Real Sociedad B va reprendre el partit, l'alta pressió grana va provocar una errada del central basc quan va treure's la pilota de sobre. L'esfèric li va caure a Alan Godoy que va veure el forat entre els defensors i va assistir a Jaume Jardí. L'extrem reusenc va insistir durant tot el partit i, quan li va arribar l'oportunitat, no va fallar. Jardí va marcar i va igualar a Pablo com a màxim golejador de l'equip amb 5 gols.

Els grana van solucionar el partit travat per les faltes en dos minuts de pura màgia. De la mateixa manera que el Sanse, a la primera volta, va capgirar el marcador en tres minuts, el Nàstic ho va fer en dos.

Amb la feina feta, el treball dels de Vidal va continuar en fase defensiva. El tècnic va donar entrada a Gorostidi, Tirlea i va fer debutar a Álex Mula. Els grana es van defensar amb serenitat i van deixar passar els minuts sense patir ni un sol minut.