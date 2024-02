El Nàstic vol retrobar-se a la victòria contra una Real Sociedad en depressió

El Nàstic de Tarragona té el diumenge una nova oportunitat per retrobar-se amb la victòria. Els de Dani Vidal jugaran el seu segon partit consecutiu contra un filial, en aquest cas la Real Sociedad B, un dels equips que lluiten per les posicions de play-off. Amb tot, els joves, entrenats per l’exgrana Sergio Francisco, no es troben en el seu millor moment.

El Sanse arrossega una mala dinàmica en els darrers set partits. De fet, el conjunt txuri-urdin no guanya cap partit a la lliga des del mes de novembre, quan van batre per 1-2 al Celta Fortuna. Durant aquest tram de temporada, ha acumulat tres empats i quatre derrotes, les dues últimes a domicili contra el Barça Atlètic i el Lugo. La situació del filial basc s’assembla, precisament, a la que va patir el Lugo quan va visitar el Nàstic. L’equip té una plantilla que desborda talent. Molts joves, com és el cas de Jon Martín en el darrer cap de setmana, han anat convocats amb el primer equip. A més, malgrat el resultat, els motius de les derrotes com la del darrer cap de setmana no han sigut per haver fet un pas enrere en el rendiment. Contra el Lugo, els bascs van rebre un gol matiner i, tot i portar la batuta al segon temps, la defensa fèrria del conjunt gallec i el pal va evitar que esgarrapessin com a mínim, un punt.

La Real Sociedad B és un equip incisiu, amb jugadors de qualitat a l’atac. El jove Mariezkurrena s’ha unit al trident ofensiu amb Mikel Goti i el davanter Bryan Fiabema, el segon pitxitxi de l’equip, amb 4 gols. De cara al duel contra el Nàstic, Sergio Francisco recupera Ekain Azkune, el referent de l’equip que acumula 7 dianes, una d’aquestes la va aconseguir en el partit d’anada al Nou Estadi Costa Daurada.

Aquell duel va ser un exemple del potencial de la plantilla del Sanse. Llavors, el Nàstic va arribar en un bon moment i es va avançar en el marcador amb un golàs d’Andy Escudero des de la frontal. A la segona meitat, en qüestió de cinc minuts, van empatar el partit amb una centrada lateral i un autèntic golàs des de la frontal de l’àrea d’Eder García.

El Nàstic sense Óscar Sanz

Dani Vidal té una baixa important per aquest diumenge. Óscar Sanz, indiscutible al mig del camp en els darrers partits, va veure la cinquena groga i no podrà jugar. Així, haurà d’escollir entre Gorostidi i Montalvo per acompanyar Borja Martínez a la medul·lar. Aquesta baixa se suma a les de Marc Álvarez, David Concha i Gorka Santamaría. Aquest últim, ja ha començat a realitzar els primers entrenaments amb els companys, però serà una baixa confirmada.