Dani Vidal: «La Real és un equip que m'encanta. Domina diversos registres»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-dosena jornada de campionat a Primera Federació, la tercera de la segona volta de campionat. Els granes visitaran la ciutat esportiva de Zubieta, a Guipúscoa, per enfrontar-se a la Reial Societat B, que va rascar un punt en la seva visita al Nou Estadi en la primera volta El matx es disputarà aquest diumenge a les 16.00 hores.

L'entrenador ha reconegut la sensació de derrota després d'empatar, però assegura que a mesura que han passat les hores, l'equip ja ha passat a centrar-se en el pròxim objectiu. «És bo aquest sentiment, però amb les hores ho hem anat veient amb perspectiva. Sabem que la categoria és molt dura i portàvem una gran ratxa de victòries, que s'havia de tallar tard o d'hora. A partir de dimecres les cares ja eren unes altres i estem centrats en el partit de diumenge.»

Sobre el pròxim oponent dels granes Vidal ha expressat la seva admiració pel filial Txuri-urdin «La Real és un equip que m'encanta, una pedrera molt ben treballada i que domina diversos registres. Realitza atacs organitzats, busca la profunditat amb una passada llarga del porter, sap defensar i tirar ofici... Parla d'un gran treball de l'acadèmia. Estan traient molts jugadors pel primer equip. Ens exigiran la nostra millor versió» ha afirmat.

Vidal també ha fet referència al mercat hivernal grana i a les incorporacions a l'equip: «Estic molt content amb la plantilla. Hem valorat la primera volta de l'equip, que parla de la bona feina que vam fer a l'estiu, i aquest mercat hem tingut calma i tranquil·litat per encertar. Hem buscat un perfil veloç amb Alan. Mula també és un jugador que pot marcar diferències. Pot jugar en les tres posicions de dalt. Se sent còmode d'extrem esquerre, però també s'adapta a la mitjapunta. És un jugador amb molts partits a Segona Divisió on ha estat diferencial en diferents clubs i esperem que ens aporti un plus d'experiència. Estem segurs que ell i Alan ens aportaran. A poc a poc van agafant els automatismes de l'equip i venen amb molta ambició i ganes d'ajudar a l'equip.»

Finalment, Vidal ha tancat comentant la baixa d'Òscar Sanz, sancionat, de cara a diumenge, i ha remarcat, una vegada més, la seva confiança amb els seus jugadors: «Espero un partit molt disputat, difícil, amb els dos equips volent imposar la seva idea. Com ja he dit algun cop, estic més que tranquil amb la baixa d'Òscar Sanz, perquè, encara que estava jugant a gran nivell, tenim una plantilla àmplia amb altres jugadors que poden fer-ho bé. Sortirem amb un mig del camp de moltes garanties»