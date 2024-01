El Nàstic carrega les bandes amb més recursos amb l'arribada d'Álex Mula

L’objectiu del Nàstic durant aquest mercat d’hivern, segons va concretar el director esportiu Sergi Parés, era incorporar jugadors que siguin «un valor afegit» a la plantilla i, concretament «millorar la part ofensiva de l’equip amb més recursos». D’aquesta manera, Álex Mula es va convertir en la segona incorporació grana per afegir un nou perfil a l’atac. La seva arribada també amplia la competència a les bandes perquè, ara, Dani Vidal comptarà amb vuit homes per dues posicions.

Actualment, aquest overbooking en els carrils es redueix, avui dia, a una llista de sis noms, tenint en compte les baixes actuals dels extrems Marc Álvarez i David Concha. D’aquesta manera, Mula s’afegeix a un esquema format per Marc Fernández, Jaume Jardí i Andy Escudero, que està cobert amb Mario Rodríguez i Maurizio Pochettino.

Amb la baixa de David Concha, que s’espera que es recuperi fins d’aquí a unes setmanes, Marc Fernández va ser l’escollit per agafar el relleu al carril esquerre. El de Corbera de Llobregat s’ho ha guanyat a base de bones aportacions amb una assistència i dos gols en els darrers quatre partits. Podrien haver sigut cinc gols si el potent remat des de fora de l’àrea hagués entrat per posar el 2-0 al final de la primera part contra l’Osasuna Promesas.

Les altres dues fixes a l’onze són Jaume Jardí per la banda dreta i Andy Escudero com a mitjapunta, però amb la llibertat de moure’s a la banda durant el partit. De fet, amb l’entrada de Godoy, l’alacantí va ser l’encarregat de cobrir la banda deixant l’equip amb dos puntes. Mula arriba al Nàstic com una oportunitat de mercat, tenint en compte la seva qualitat contrastada amb els partits a Segona Divisió. El conjunt grana ja compta amb homes de qualitat, però la necessitat de la seva incorporació s’acabarà justificant amb les seves actuacions sobre la gespa.

Impacte en la competència

La presència d’Álex Mula tindrà un impacte directe en els dos homes que menys minuts estan rebent a les bandes. Mario Rodríguez i Maurizio Pochettino es trobaran amb un esgraó més a superar en el seu camí per arribar a la titularitat. El primer ha vist com la seva presència s’ha reduït des del desembre. Mario és l’escollit per ser el revulsiu en els darrers deu minuts de partit, un paper que va complir a la perfecció amb l’important gol de la victòria contra el Tarazona, però que es va quedar en no-res contra l’Osasuna Promesas.

A més, quan el Nàstic no té la necessitat de trencar els partits, s’ha quedat sense jugar, com va passar contra el Lugo i el Celta. D’altra banda, Maurizio Pochettino és el jugador que s’ha quedat l’últim a la cua. El jove extrem no juga des de la primera setmana de desembre i, de fet, només ha disputat 43 minuts aquesta temporada. El primer test per veure com es repartiran els minuts a l’overbooking de les bandes serà aquest diumenge en la visita del Nàstic al camp de la Real Sociedad B a partir de les 16 hores.