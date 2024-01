Sergi Parés: «La nostra prioritat era millorar la part ofensiva de l'equip, no la defensiva»

Amb la presentació d'Álex Mula, el director esportiu del Nàstic, Sergi Parés, va aprofitar per fer un balanç d'un mercat d'hivern que està a punt d'acabar i que, si no hi ha res inesperat, l'entitat grana el tancarà amb les arribades de Godoy i Mula.

Per poder habilitar una fitxa per Álex Mula, calia l'arribada d'un porter sub-23. Finalment, aquest ha arribat per promoció interna. Parés va destacar que «solucionem aquesta situació amb els nostres principis: promocionar gent de la casa i del territori». Concretament, el porter que ocuparà la fitxa serà el jugador que va ser titular la darrera temporada amb el Juvenil A del Nàstic, Álex García. Actualment, el jove porter formava part de l'equip de la Pobla de Mafumet i passarà la resta de la temporada entrenant a les ordres de l'entrenador de porters Manolo Oliva. A més, Parés també va voler desmentir la possible situació de la fitxa de Marc Álvarez: «És un actiu de la casa, sabem que té una lesió de llarga durada i encara li queda temps, però mai ens vam plantejar treure-li la fitxa. La generositat d'Alan Godoy va ser màxima des del primer moment. Va tenir la predisposició de tenir la fitxa del filial. Vam decidir cedir Iván de la Peña a Segona Federació perquè creiem que necessita minuts per continuar la seva progressió», va cloure.

Un dels altres noms propis que va sortir va ser el de Jordi Calavera. El lateral de Cabra del Camp va estar a l'òrbita grana i, malgrat la intenció de tornar al Nàstic, finalment va fitxar pel Sabadell aquest mercat d'hivern. Parés va destacar que «Calavera cobria els atributs principals per venir al Nâstic. Al president Josep Maria Andreu li feia molta il·lusió que vingués i nosaltres vam ser dels primers en enviar-li una oferta durant el mercat d'estiu. Vam fer una bona oferta perquè ens interessava el que podia aportar, però va decidir esperar a un equip de Segona Divisió». A més, va afegir que al mercat d'hivern no tenia espai per poder tornar: «Ara som l'equip menys golejat de la lliga. Estem contents a nivell defensiu i tenim dos laterals drets joves amb molta projecció, un dels de la casa. El que necessitava l'equip era millorar la part ofensiva. Necessitàvem nous recursos que puguin aportar un més i no tant la part defensiva», va cloure.

Amb aquests dos canvis, Parés va donar el mercat d'hivern per tancat si no hi ha alguna sortida d'última hora d'algun jugador que vol sortir per jugar més. «En principi donem el mercat per tancar. La nostra intenció era tocar el grup molt poc perquè estem contents amb el grup».