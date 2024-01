Álex Mula: «És una oportunitat per a mi de tornar on crec que he d'estar»

Álex Mula ha sigut presentat aquest matí amb la samarreta del Nàstic. L'extrem va signar fins a final de la temporada i una d'opcional i es converteix en el segon reforç del mercat d'hivern, seguit d'Alan Godoy.

Mula arriba a Tarragona després d'un any d'aventures europees a Polònia i Grècia i va destacar que va escollir el Nàstic perquè «coneixia bastant bé el club. Està en una categoria en la qual no pertany i em va cridar l'atenció. És una oportunitat per a mi per tornar on crec que he d'estar. No vaig dubtar gaire».

Aquest dilluns l'extrem va entrenar per primera vegada amb els seus companys i, de fet, va estar present a la grada del Nou Estadi Costa Daurada per veure el duel del seu equip contra l'Osasuna Promesas. «Vaig veure l'equip molt bé a la primera meitat i, a la segona, el joc es va refredar una mica i es va contagiar l'estil del Promesas. Al final vaig veure als companys enfadats amb l'empat i això és positiu, és una bona actitud. És un grup de gent humil i treballadora», va subratllar. Durant el partit va estar amb el lesionat David Concha i, aquest matí, Ander Gorostidi, excompany a l'Alcorcón, va ser l'encarregat de donar la benvinguda.

El director esportiu del Nàstic, Sergi Parés, va descriure Mula com un jugador amb desequilibri per la banda, còmode per l'esquerra i per la dreta i amb la qualitat d'haver jugat més de 100 partits a Segona Divisió als seus 27 anys. L'extrem va destacar que arriba al club per ajudar en la tasca de marcar gols i també a tot allò que li mani Dani Vidal. Mula també és un expert en les faltes, però amb Andy Escudero té competència, tot i que va destacar que «si les marca totes no tinc cap problema en cedir els remats».