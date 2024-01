Oportunitat perduda (1-1)

El Nàstic no va poder allargar l'idil·li amb la victòria contra l'Osasuna Promesas i aconseguir la sisena. Els grana es van deixar dos punts ahir al Nou Estadi i també van perdre l'oportunitat de recuperar el tron al més alt de la classificació després d'empatar contra un sòlid Osasuna Promesas. Els grana van anar de més a menys, dominant absolutament el partit al final de la primera part, amb golàs d'Andy Escudero inclòs, i també a l'inici de la segona part. Un joc sòlid que exigia més premi en el resultat i a la classificació. Amb tot, els grana no van poder matar el partit ni amb la pilota al pal de Marc Fernández ni amb el remat amb el cap del debutant Alan Godoy. El Promesas va ser més efectiu en el joc directe i, fins i tot, va tenir una última ocasió per marcar el 2-1.

La ratxa de victòries deia coses positives de l'equip. Si alguna cosa funciona, no cal canviar-la i així ho va fer Dani Vidal repetint onze respecte a la victòria contra el Lugo. El tècnic grana va avisar del potencial de l'Osasuna Promesas a l'hora de forçar un joc directe, tot i això, el filial navarrès va aconseguir impactar el primer tram del partit. Amb cinc defensors i una alta pressió als migcampistes del Nàstic, el Promesas dificultaven el joc del Nàstic. Durant els primers vint minuts, els grana es veien incapaços de formular més de tres passades. De fet, els intents de treure la pilota jugada des del darrere es veien frustrats i l'Osasuna Promesas ho van aprofitar amb centrades laterals i amb un tímid remat des del punt de penal que va acabar a les mans de Varo.

El Nàstic buscava la manera de trencar la formació defensiva del Promesas i els primers intents van venir, precisament, a base de pilotades. Un refús de Nacho González va passar entre els dos defensors al mig del camp directe cap a Pablo. El davanter grana no va dubtar i es va fer una autopassada per encarar la porteria rival. L'asturià va perdre el duel de velocitat amb el defensor, però el va superar amb força. Amb tot, l'àrbitre va assenyalar falta i va evitar la primera situació d'u contra u del Nàstic. A la porteria grana, Yoldi era qui portava més maldecaps. Amb tot, Pol Domingo, que es va mostrar valent també en atac, el tenia controlat.

Amb el pas dels minuts, el Nàstic es va fer el dominador absolut del partit. L'Osasuna es tancava, però els de Dani Vidal començaven a posar-los a prova per veure quina esquerda podria provocar la defallida del mur defensiu navarrès. Al mig del camp, Óscar Sanz ja havia recuperat el control i els atacs van començar a florir per l'esquerra. Entre Marc Fernández, Andy Escudero i Joan Oriol van fer un camí pel qual les ocasions apareixien. Primer, Pablo Fernández va rebre la pilota per rematar a la mitja volta amb potencia. El remat era bo, però la pilota la va desviar a córner. El Nàstic havia aconseguit acomodar-se sobre la gespa, i això van ser males notícies per l'Osasuna Promesas. Pablo Fernández, murri, va guanyar en velocitat el duel al defensor i va forçar una falta lateral perillosa. Estava enganxada a l'àrea i en un lateral, perfecta per una centrada, però Andy Escudero tenia uns altres plans. L'alacantí va alçar el cap i va visualitzar la jugada. Amb una rematada contundent, Escudero va treure les teranyines de la porteria de gol de muntanya sorprenent a tot el Nou Estadi Costa Daurada. Era el que necessitava el Nàstic, un autèntic golàs per trencar el gel i enfonsar completament la defensa del Promesas. Andy Escudero, va mostrar, una vegada més, que la seva qualitat amb la cama esquerra va més enllà de les assistències, també serveix per als gols de la jornada.

El gol va fer mal al Promesas i el Nàstic ho va aprofitar. Jaume Jardí va armar un contraatac de manual. Ell mateix va conduir l'esfèric des del mig del camp fins a la frontal de l'àrea. Allà l'esperava Marc Fernández que, amb un toc, es va acomodar l'esfèric i va xutar amb potencia, però el seu tir es va estavellar contra el pal.

A la represa, els de Dani Vidal van tornar a trepitjar la gespa amb la intensitat que van deixar al descans. Els grana van enxampar freds als navarresos i el duel es va convertir en un setge a la porteria d'Stamatakis. Marc Fernández va tenir una segona oportunitat des de la frontal de l'àrea, però el porter la va aturar. Pablo Fernández, Joan Oriol i Jaume Jardí van tenir també les seves oportunitats, però o apareixia un defensor per interceptar el tir, o la pilota acabava sortint fora llepant el pal. L'Osasuna Promesas no estava mort i ho va demostrar ben aviat. Tot seguit de la triple ocasió grana, Svensson va posar a prova Varo amb un tir creuat des de dins de l'àrea, però l'Àguila de la Canonja li va aturar a mà canviada.

A poc a poc, l'Osasuna Promesas es reactivava. El filial navarrès té jugadors explosius amb talent i així ho va mostrar. Vidal va veure que necessitava matar el rival i va fer debutar Alan Godoy. Amb tot, el Promesas ja estava dins del partit de nou i Ander Yoldi, va aparèixer. Domingo aguantava l'extrem, però, finalment, el navarrès va trobar un espai. Yoldi va buscar un forat cap a la frontal i va centrar al primer pal amb un toc suau. La pilota va superar a tres jugadors grana, l'últim Pablo Trigueros, que només va poder ser el convidat de pedra del gol d'Eneko Aguilar. El migcampista ja va marcar a l'anada i, amb un cop de pal al primer pal, va marcar l'empat i va trencar la ratxa de quatre porteries a zero de forma consecutiva.

El Nàstic necessitava força i Vidal va moure fitxa per donar entrada a Gorostidi. El migcampista basc va aportar un punt més d'energia en atac i, fins i tot, va elaborar un parell de jugades dignes d'un extrem. Els grana volien la victòria i Alan Godoy va tenir el 2-1. Jaume Jardí, de nou liderant un contraatac, va centrar al primer pal i el davanter canari va executar un cop de cap que va sortir fora per ben poc.

Els minuts passaven i l'Osasuna era l'equip que estava més a prop de trencar l'empat. De fet, va tenir la més clara del partit amb un contraatac clar que Aguirre, tot sol gairebé a l'àrea, va malbaratar enviant la pilota fora. El Nàstic va esquivar una bala, però també va perdre l'oportunitat de recuperar el seu tron al més alt de la classificació.