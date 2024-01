L’Osasuna arriba a Tarragona com l’únic filial al qual el Nàstic no ha pogut vèncer

El Nàstic de Tarragona sempre ha tingut un bon rendiment contra els equips filials, però n’hi ha un que encara no ha pogut vèncer en els tres partits en els quals s’ha enfrontat a Primera RFEF i aquest és el rival d’aquest diumenge. L’Osasuna Promesas de l’exgrana Santi Castillejo arriba al Tarragona amb l’amenaça d’intentar enderrocar la ratxa de cinc victòries consecutives del Nàstic.

L’equip navarrès va vèncer còmodament per 3-0 a l’equip d’Agné de la darrera temporada i va esgarrapar un punt al Nou Estadi Costa Daurada l’any passat. A la primera volta, el Nàstic, en plena dinàmica negativa després de l’eliminació de la Copa del Rei, va disputar un dels pitjors partits de la temporada i va caure per 1-0 al Tajonar.

L’estil de l’Osasuna Promesas difereix de la resta de filials de la categoria. La cultura de club de l’Osasuna està ben implementada al seu filial i aquests destaquen pel seu joc directe i la seva força en les jugades dividides. A més, també tenen unes transicions potents gràcies a la qualitat del seu trident ofensiu i brillen en les segones jugades. De fet, d’aquesta manera van guanyar al Nàstic a la primera volta. L’extrem Unai Buján va trobar l’espai a la banda i la seva centrada a l’àrea la va rematar Eneko Aguilar arribant des de la segona línia. El migcampista navarrès destaca per la seva capacitat de remat des de fora de l’àrea i per arribar des de la segona línia, dos talents que l’han convertit en el segon màxim golejador de l’equip amb 5 gols, només superat per l’extrem Ander Yoldi, que n’ha fet 8.

El Promesas és un equip tenaç, que no posa les coses fàcils als rivals. De fet, en les 20 jornades que s’han disputat, només s’ha quedat sense marcar en un partit. Amb tot, els duels lluny del Tajonar són el compte pendent de l’Osasuna Promesas. Enguany només ha sumat tres victòries, l’última contra el Real Unión a principis de desembre.

Pel que fa al Nàstic, Dani Vidal no podrà comptar amb els lesionats David Concha, Gorka Santamaría i Marc Álvarez, però sí que podrà fer debutar el fitxatge Alan Godoy.

Festa abans del partit

Com sol ser habitual, el Nàstic ha organitzat una petita festa per a la prèvia del diumenge. Des de les 17 hores, la jornada s’amenitzarà amb música en directe de Tumàcat Músic Xou i més activitats.