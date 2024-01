Marc Fernández es reincorpora en ratxa com ‘el primer reforç d’hivern

El Nàstic de Tarragona va anunciar ahir el primer fitxatge del mercat d’hivern amb la cessió d’Alan Godoy. Amb tot, el davanter canari no ha sigut el primer reforç que ha obtingut Dani Vidal aquest mes de gener, sinó que ha sigut el retorn de Marc Fernández.

L’extrem de Corbera de Llobregat ha començat el 2024 completament endollat. Es va estrenar aviat en el partit contra el Cornellà. Marc va entrar en la darrera mitja hora amb el partit encaminat a la victòria amb el 2-0 i ell va ser l’encarregat per posar la cirereta en el pastís. Jaume Jardí li va passar el testimoni amb una assistència de gol i, amb un remat potent, fins i tot tocant a un defensor, va aconseguir marcar el seu primer gol de la temporada. Trencar el gel anotador va ser terapèutic per a Marc Fernández i, des de llavors, no ha fet més que créixer per tornar com l’au fènix. Contra el Celta de Vigo va ser diferencial. La seva entrada pel lesionat David Concha va ser crucial, sobretot a la segona meitat. Primer va avisar amb un remat des de fora de l’àrea, però poc després va revifar la seva connexió amb Pablo per aconseguir l’assistència de gol després de pispar-li la pilota a un defensor. Aquest rendiment li va servir per gaudir de la primera titularitat des del novembre contra el Lugo. A més, la va aprofitar obrint la llauna. Fernández va aparèixer al segon pal per empènyer el centre perfecte de Borja Martínez cap al fons de la xarxa.

Alan Godoy arriba cedit El Nàstic va anunciar ahir de forma oficial el fitxatge de l’atacant Alan Godoy. El canari arriba cedit fins al final de temporada per part de l’Alavés després de jugar al Mirandés de Segona Divisió. Godoy és un davanter centre potent, hàbil, amb gol i amb gran capacitat de desequilibri que arribarà per competir amb Pablo Fernández.

La ratxa de gols i assistències també fan justícia a un jugador que no havia tingut la seva millor primera part de la temporada. Llavors, Fernández es va mostrar lluny del potencial de la darrera temporada. Això es va sumar a la mala fortuna. Contra el Deportivo li van anul·lar un gol legal i, en la mateixa setmana, va errar un penal contra l’Orihuela a la Copa del Rei. Això es va afegir a la greu lesió que va patir contra el Sestao River, justament quan anava a rematar tot sol contra el porter. Després d’estar un mes lluny dels terrenys de joc va tornar contra el Tarazona, però va ser el 2024 quan va retornar com el primer reforç d’hivern. El pròxim en arribar serà Álex Mula, que va rescindir ahir amb el PAS Lamia grec.